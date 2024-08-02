Λογαριασμός
Χιλιάδες αποτίουν φόρο τιμής στον Χανίγια στο τζαμί της Ντόχα - Ισχυρά μέτρα ασφαλείας

Ο Χανίγια θάφτηκε στο βασιλικό νεκροταφείο Λουσάιλ στη Ντόχα - Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να προσευχηθεί και να τον αποχαιρετήσει

σορός Χανίγια

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην Ντόχα για την κηδεία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Η σορός του έφτασε στο τέμενος ιμάμ Μοχάμεντ ιμπν Αμπντ αλ-Γουαχάμπ, γνωστό και ως Μεγάλο Τζαμί της Πολιτείας του Κατάρ, στην Ντόχα το πρωί της Παρασκευής και η νεκρώσιμος προσευχή ξεκίνησε αμέσως μετά την καθιερωμένη προσευχή. 

Ισμαηλ

Το φέρετρο του Χανίγια εισήλθε στο τέμενος ντυμένο με την παλαιστινιακή σημαία. Δίπλα ήταν το φέρετρο του σωματοφύλακά του, ο οποίος σκοτώθηκε στην ίδια επίθεση στην Τεχεράνη την περασμένη Τετάρτη.

Χανίγια

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί από τις Αρχές με τους παρευρισκόμενους να υπόκεινται σε σωματικό έλεγχο ενώ παράλληλα, απαγορεύεται να κρατούν τηλέφωνα αναφέρει το Al Jazeera. Στην κηδεία συμμετέχουν δεκάδες αξιωματούχοι του κράτους, ανάμεσά τους και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ο οποίος βρίσκεται στην Ντόχα. 

Αφότου ολοκληρώθηκε η νεκρώσιμος προσευχή η σορός του Χανίγια μεταφέρθηκε συνοδεία πλήθους στο νεκροταφείο Λουσάιλ, βόρεια της Ντόχα όπου και θάφτηκε.

Πριν την κηδεία του Χανίγια ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με το ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, Χαλέντ Μεσάαλ, ο οποίος φημολογείται πως θα είναι και ο νέος ηγέτης της Χαμάς. Ο Φιντάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Μεσάαλ για το θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια.

Χανιγια

Συμβολική τελετή για το Χανίγια και στην Αγία Σοφία

Συμβολική τελετή για τον Χανίγια θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής. Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της κυβέρνησης, Αλί Ερμπάς.

Χθες Πέμπτη τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία στην Τεχεράνη όπου πλήθος είχε συγκεντρωθεί με την οργή για τη δολοφονία του να ξεχειλίζει και τους παρευρισκόμενους να ζητούν εκδίκηση. 

Στο Ιράν έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Χανίγια ζούσε εξόριστος στην Ντόχα. 

Χανιγια

Πηγή: skai.gr

