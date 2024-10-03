Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίρεται ότι το Ισραήλ «τακτοποίησε τους λογαριασμούς του» με τον Χασάν Νασράλα, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε κατά την ισραηλινή επίθεση της Παρασκευής στην Βηρυτό. Ομως, οι αναλυτές θεωρούν ότι οι στοχευμένες δολοφονίες αυτού του είδους είναι δίκοπο μαχαίρι.

Αντί να προσφέρει μία ανάπαυλα στο Ισραήλ, η εξόντωση του Νασράλα είχε ως πρώτη συνέπεια την μαζική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης ως αντίποινα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Το Ισραήλ δεσμεύθηκε να απαντήσει και ο κόσμος κοιτάζει ανήμπορος την Μέση Ανατολή να βυθίζεται όλο και περισσότερο στο χάος.

«Αντιθέτως»

Το Ισραήλ, στην σχετικά σύντομη ιστορία του, έχει σκοτώσει στρατιές ολόκληρες ηγετών εχθρικών ένοπλων οργανώσεων. Πίσω τους ακολουθούσαν ακόμη μεγαλύτερες στρατιές στελεχών έτοιμων να τους αντικαταστήσουν, που γίνονταν με την σειρά τους στόχος του Ισραήλ.

Καμία από αυτές τις αέναες στοχευμένες δολοφονίες δεν υπήρξαν αποφασιστικής σημασίας για τις οργανώσεις που απειλούσαν ή απειλούν το Ισραήλ, οργανώσεις που επιβίωσαν ανεξαρτήτως της απώλειας μελών της ηγεσίας τους ή εξέλιπαν δίνοντας στην θέση τους σε άλλες οργανώσεις.

Η Χεζμπολάχ είναι ένα ισλαμιστικό κίνημα που ιδρύθηκε το 1982 με την βοήθεια της Τεχεράνης στον απόηχο της ισραηλινής εισβολής στον Λίβανο και της εκδίωξης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης από την χώρα.

Η Χεζμπολάχ έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα ισραηλινές επιθέσεις που αποκεφάλισαν την ηγεσία της, αποδιοργάνωσαν το σύστημα επικοινωνίας της και της στέρησαν τον επί 30ετία χαρισματικό ηγέτη της.

Ομως και ο προκάτοχος του Νασράλα, ο Αμπάς Μουσάουι, είχε επίσης σκοτωθεί σε ισραηλινή επιδρομή κατά της φάλαγγας που τον μετέφερε στον Λίβανο το 1992.

Ο Νασράλα είχε προαχθεί τότε σε γενικό γραμματέα του «Κόμματος του Θεού» στα 32 του χρόνια και χρησιμοποίησε την θέση αυτή για να μετατραπεί, σύμφωνα με τα λόγια του Νετανιάχου, «όχι σε έναν τρομοκράτη μεταξύ των άλλων, αλλά ΣΤΟΝ τρομοκράτη».

Το 2008, ο Ιλάντ Μουγνίεχ, τότε στρατιωτικός ηγέτης της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στην Δαμασκό. Η επίθεση αποδόθηκε στο Ισραήλ. Ούτε εκείνη η επίθεση είχε «αποδυναμώσει ανεπανόρθωτα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ», σύμφωνα με τον David Wood του International Crisis Group.«Αντιθέτως».

«...σήκω και σκότωσέ τον πρώτος»

Το Ισραήλ, που ιδρύθηκε το 1948, προσφεύγει σε στοχευμένες δολοφονίες κατά των πολυάριθμων εχθρών του από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξή του, αλλά η προσφυγή στην πρακτική αυτή ενισχύθηκε δραστικά μετά την σύλληψη των ομήρων κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο, όπου ένδεκα ισραηλινοί αθλητές σκοτώθηκαν από απόσπασμα κομάντος της παλαιστινιακής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρηση «Οργή του Θεού». Οι ηγέτες του Μαύρου Σεπτέμβρη και μέλη της ηγεσίας της ΟΑΠ σκοτώθηκαν στην Ιταλία, την Γαλλία και την Κύπρο.

Η πολιτική των στοχευμένων δολοφονιών στηρίζεται σε ένα απόσπασμα του Ταλμούδ στο οποίο αναφέρθηκε το Σάββατο ο Νετανιάχου: «Απέναντι σε αυτόν που έρχεται να σε σκοτώσει, σήκω και σκότωσέ τον πρώτος».

Αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια των δεκαετιών με ισραηλινά πλήγματα κατά μελών ή ηγετικών στελεχών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ και με ορισμένα στραβοπατήματα.

Το 1997, η απόπειρα δηλητηριασμού του Χάλεντ Μεσάαλ, του ηγέτη της Χαμάς, στο Αμμάν καταλήγει σε φιάσκο και οδηγεί σε επιδείνωση τις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιορδανία λίγα χρόνια μετά την υπογραφή συνθήκης ειρήνης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Τότε, το Ισραήλ αναγκάσθηκε να αποφυλακίσει το πνευματικό ηγέτη της Χαμάς, τον σέιχ Αχμαντ Γιασίν, φυλακισμένο επί πολλά χρόνια για να τον ανταλλάξει με τους δύο πράκτορες της Μοσάντ που είχαν συλληφθεί στην Ιορδανία μετά την αποτυχημένη απόπειρα κατά του Μεσάαλ.

Η πρόληψη επέστρεψε δυναμικά στο εθνικό δόγμα ασφαλείας του Ισραήλ

Ο πόλεμος που πυροδότησαν οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς στο Ισραήλ έδωσε την ευκαιρία για τις δολοφονίες των ηγετών εχθρικών προς το Ισραήλ οργανώσεων, κατά πρώτο λόγο του Ισμαΐλ Χανίγια, που σκοτώθηκε στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου, και του Φουάντ Σουκρ, του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ, που σκοτώθηκε στην Βηρυτό λίγο πριν από τον ίδιο τον Νασράλα.

Το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για την δολοφονία του Σουκρ, αλλά, αν και θεωρείται υπ'αριθμόν 1 ύποπτος, δεν ανέλαβε την ευθύνη για την εξόντωση του Χανίγια.

Σύμφωνα με τον John Hannah του Jewish Institute for National Security of America, αν και το Ισραήλ επέτρεψε επί σειρά ετών στην Χαμάς και την Χεζμπολάχ να συγκεντρώσουν τεράστια απειλητικά οπλοστάσια, οι πρόσφατες δολοφονίες δείχνουν ότι η «πρόληψη επέστρεψε δυναμικά στο εθνικό δόγμα ασφαλείας του Ισραήλ».

Το Ισραήλ «βρίσκεται τώρα σε μία επιχείρηση μαζική διάλυσης των πολεμικών ικανοτήτων της Χαμάς και της Χεζμπολάχ», λέει. Και αυτό, παρά τον κίνδυνο αύξησης της έντασης στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Δευτέρα επίθεση στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου κατά της Χεζμπολάχ με επίσημο στόχο την «εξουδετέρωση της απειλής» επί του βορείου τμήματος του Ισραήλ πράγμα που θα επιτρέψει και την επιστροφή των 60.000 κατοίκων του βορείου Ισραήλ στα σπίτια τους που τα έχουν εγκαταλείψει λόγω της εκτόξευσης των πυραύλων της Χεζμπολάχ από την λιβανική πλευρά των συνόρων.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Yossi Melman, που καλύπτει στρατιωτικά θέματα για την εφημερίδα Haaretz, ο θάνατος του Νασράλα δεν θα αλλάξει τα δεδομένα παρά μόνο αν συνοδευτεί από σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σε αντίθετη περίπτωση, «η Χεζμπολάχ, παρά τα σκληρά πλήγματα που έχει δεχθεί, θα συνεχίσει να επιτίθεται» κατά του βορείου Ισραήλ και, όσο θα γίνεται αυτό, οι κάτοικοι «δεν θα επιστρέψουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

