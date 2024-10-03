Στην αποκάλυψη πως την Άνοιξη του 2024 τουλάχιστον 6 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες είχαν δεχτεί μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν από τους Χούθι, ο οποίοι προειδοποιούσαν για επίθεση στα ελληνόκτητα πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, προχώρησε το Reuters.

Το πρώτο προειδοποιητικό email εστάλη σε μία ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που δεν κατονομάζεται και στη συνέχεια «χτύπησαν» και με παρόμοια email κι άλλες εταιρείες.

«Μια ζεστή ανοιξιάτικη νύχτα στην Αθήνα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας παρατήρησε ότι ένα ασυνήθιστο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είχε φτάσει στα εισερχόμενά του» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

«Το μήνυμα, το οποίο στάλθηκε επίσης στο επαγγελματικό email του διευθυντή, προειδοποίησε ότι ένα από τα πλοία της εταιρείας που ταξίδευε μέσω της Ερυθράς Θάλασσας κινδύνευε να δεχθεί επίθεση από την πολιτοφυλακή των Χούθι που υποστηρίζεται από το Ιράν. Το υπό ελληνικής διαχείρισης πλοίο είχε παραβιάσει την απαγόρευση διέλευσης που επιβλήθηκε από τους Χούθι ελλιμενίζοντας σε ένα ισραηλινό λιμάνι και «θα στοχοποιούνταν άμεσα από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης σε οποιαδήποτε περιοχή κρίνουν κατάλληλη», ανέφερε το μήνυμα, γραμμένο στα αγγλικά.

«Φέρετε την ευθύνη και τις συνέπειες της περίληψης του πλοίου στον κατάλογο απαγόρευσης», έγραφε το email, που έφερε την υπογραφή του Κέντρου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων (HOCC) με έδρα την Υεμένη, έναν οργανισμό που συστάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο για τη σύνδεση μεταξύ των δυνάμεων των Χούθι και των φορέων εμπορικής ναυτιλίας.

Οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν 100 επιθέσεις σε πλοία που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο, ως ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους και στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα που διαρκεί ένα χρόνο. Βύθισαν δύο πλοία, κατέλαβαν ένα άλλο και σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις ναυτικούς.

Το μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ελήφθη στα τέλη Μαΐου, προειδοποιούσε για «κυρώσεις» σε ολόκληρο τον στόλο της εταιρείας, εάν το πλοίο συνεχίσει «να παραβιάζει τα κριτήρια απαγόρευσης και εισέρχεται στα λιμάνια της σφετεριστικής ισραηλινής οντότητας».

Το προειδοποιητικό μήνυμα ήταν το πρώτο από τα πάνω από 12 μηνύματα που στάλθηκαν όλο και πιο απειλητικά σε τουλάχιστον έξι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες από τον Μάιο εν μέσω αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έξι πηγές του κλάδου.

«Τα πλοία σας παραβίασαν την απόφαση των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης», έγραφε ένα ξεχωριστό email που στάλθηκε τον Ιούνιο από μια κυβερνητική ιστοσελίδα της Υεμένης στην πρώτη εταιρεία εβδομάδες αργότερα και σε μια άλλη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία επίσης δεν κατονομάζεται.

«Ως εκ τούτου, θα επιβληθούν τιμωρίες σε όλα τα σκάφη της εταιρείας σας... Με εκτίμηση, Ναυτικό της Υεμένης.»

Το Reuters ήρθε σε επαφή με αξιωματούχους των Χούθι οι οποίοι αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ότι είχαν στείλει το email ή να παράσχουν οποιοδήποτε πρόσθετο σχόλιο, λέγοντας ότι πρόκειται για διαβαθμισμένες στρατιωτικές πληροφορίες.

Τα ελληνόκτητα πλοία, που αντιπροσωπεύουν έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο, αποτελούν σχεδόν το 30% των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις δυνάμεις των Χούθι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd's List Intelligence που δε διευκρίνισε εάν τα πλοία αυτά είχαν δεσμούς με το Ισραήλ.

Μια νέα φάση

Η ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Aspides", η οποία έχει βοηθήσει περισσότερα από 200 πλοία να πλεύσουν με ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, επιβεβαίωσε την νέα αυτή τακτική που ακολουθούν οι Χούθι σε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών που είχαν με ναυτιλιακές εταιρείες στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με έγγραφο που εξέτασε το Reuters.

Στο έγγραφο, το οποίο μοιράστηκε στις ναυτιλιακές εταιρείες, οι "Aspides" ανέφεραν ότι η απόφαση των Χούθι να επεκτείνουν τις προειδοποιήσεις τους σε όλους τους στόλους σηματοδοτεί την έναρξη της «τέταρτης φάσης» της στρατιωτικής τους εκστρατείας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι "Aspides" προέτρεψαν επίσης τους πλοιοκτήτες να απενεργοποιήσουν τους αναμεταδότες του Automatic Identification System (AIS), που δείχνουν τη θέση ενός σκάφους λέγοντας ότι έπρεπε «είτε να το κλείσουν ή να πυροβοληθούν».

Αφότου έλαβαν απειλητικά μηνύματα, τουλάχιστον δύο ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αποφάσισαν να τερματίσουν τέτοια ταξίδια μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, ανέφεραν στο Reuters δύο πηγές με άμεση γνώση, αρνούμενες να ταυτοποιήσουν τις εταιρείες για λόγους ασφαλείας.

Στέλεχος τρίτης ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία έλαβε επίσης email, είπε ότι αποφάσισαν να τερματίσουν τις συναλλαγές τους με το Ισραήλ για να μπορέσουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Conbulk Shipmanagement Corporation με έδρα την Ελλάδα σταμάτησε τα ταξίδια στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση στο σκάφος της MV Groton δύο φορές τον Αύγουστο.

«Κανένα σκάφος (Conbulk) δεν εμπορεύεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει να κάνει κυρίως με την ασφάλεια του πληρώματος. Μόλις το πλήρωμα κινδυνεύσει, όλη η συζήτηση σταματά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Conbulk Shipmanagement Δημήτρης Δαλακούρας σε ναυτιλιακό συνέδριο της Capital Link στο Λονδίνο στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Torben Kolln, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ναυτιλιακών εμπορευματοκιβωτίων Leonhardt & Blumberg με έδρα τη Γερμανία, δήλωσε ότι η Ερυθρά Θάλασσα και ο ευρύτερος Κόλπος του Άντεν είναι επίσης μια περιοχή «απαγορευμένη» για τον στόλο τους.

Οι Χούθι δεν έχουν σταματήσει όλη την κυκλοφορία των πλοίων και η πλειονότητα των κινεζικών και των ρωσικών πλοίων - τα οποία δε συνδέονται με το Ισραήλ - μπορούν να πλεύσουν ανεμπόδιστα.

«Διαβεβαιώνουμε ξανά τα πλοία που ανήκουν σε εταιρείες που δεν έχουν καμία σχέση με τον ισραηλινό εχθρό ότι είναι ασφαλή και έχουν ελευθερία (κίνησης) και (να) διατηρούν τις συσκευές AIS σε λειτουργία όλη την ώρα», σύμφωνα με ηχογράφηση ενός μηνύματος των Χούθι που μεταδόθηκε σε πλοία στην Ερυθράς Θάλασσας τον Σεπτέμβριο που κοινοποιήθηκε στο Reuters.

«Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Έξω.»

Πηγή: skai.gr

