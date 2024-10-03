Σημαντικό πλήγμα στη Χαμάς έχουν καταφέρει οι IDF και η υπηρεσία ασφαλείας του Ισραήλ Σιν Μπετ (ISA), ανακοινώνοντας, με τρίμηνη καθυστέρηση, ότι εξόντωσαν τον επικεφαλής της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, καθώς και άλλα δύο ανώτατα στελέχη της σουνιτικής οργάνωσης. Χαρακτηρίζεται δε ως το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, με την οποίο έχουν πολυετή γνωριμία.



Οι IDF και ο ISA ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι, πριν από περίπου τρεις μήνες, σε μια κοινή επίθεση των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων και του ISA στη Λωρίδα της Γάζας, εξοντώθηκαν οι ακόλουθοι τρομοκράτες: Ραούχι Μουστάχα (φωτογραφία), ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Σαμέχ αλ Σιράτζ, ο οποίος κατείχε το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς και στην Επιτροπή Εργασίας της Χαμάς, και Σαμί Ουντέχ, διοικητής του Γενικού Μηχανισμού Ασφαλείας της Χαμάς.

«Ο Μουστάχα, μαζί με τον (ηγέτη της χαμάς Γιαχία Σινγουάρ, ίδρυσε τον Γενικό Μηχανισμό Ασφαλείας της Χαμάς», δήλωσε ο στρατός. Εξέτισαν ποινή φυλάκισης μαζί σε μια ισραηλινή φυλακή. Ο Μουστάχα θεωρούνταν η πιο υψηλόβαθμη προσωπικότητα στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και, κατά τη διάρκεια του πολέμου, διατήρησε τον πολιτικό έλεγχο του καθεστώτος της Χαμάς ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε σε τρομοκρατική δραστηριότητα κατά του Ισραήλ. Ο Μουστάχα ήταν το δεξί χέρι του Σινουάρ και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του».



«Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης ακριβείας βάσει πληροφοριών των IDF και του ISA, μαχητικά αεροσκάφη της IAF (πολεμική αεροπορία) έπληξαν και εξολόθρευσαν τους τρομοκράτες ενώ κρύβονταν σε

μια οχυρωμένη και εξοπλισμένη υπόγεια περιοχή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Το συγκρότημα χρησίμευε ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς και επέτρεψε σε ανώτερα στελέχη να παραμείνουν μέσα σε αυτό για παρατεταμένες χρονικές περιόδους» σημειώνεται στην ανακοίνωση.



«Μετά το χτύπημα στο συγκρότημα και την εξάλειψη των τρομοκρατών, η Χαμάς δεν ανακοίνωσε τον θάνατό τους όπως έκανε μετά από προηγούμενες εξολοθρεύσεις, προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια του ηθικού και της λειτουργίας των τρομοκρατών της» διευκρινίζεται.

Ο Μουστάχα ήταν επίσης ένα από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς και είχε άμεσο αντίκτυπο στις αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη της δύναμης της Χαμάς. Παλαιότερα κατείχε επίσης το χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο.



«Οι IDF και ISA θα συνεχίσουν να καταδιώκουν όλους τους τρομοκράτες που ευθύνονται για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και θα δράσουν εναντίον οποιουδήποτε απειλεί το κράτος του Ισραήλ» διαμηνύεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

