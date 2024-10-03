Τουρκία: Κρίσιμη συνεδρίαση για τη στάση στο Ισραήλ

Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή συνεδρίαση του Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας εν μέσω μιας επικίνδυνης κρίσης στην γειτονιά της, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Ερντογάν θα πλήξει σύντομα και τη χώρα του. Η συνεδρίαση του τουρκικού ΣΕΑ ξεκινά στις 15.00 ώρα Ελλάδας και αναμένεται να διαρκέσει ώρες. Τα θέματα είναι πολλά, με κυρίαρχα την ένταση στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση στην περιοχή μετά την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο και την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.



Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι διασυνοριακές επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, ο πόλεμος στην Ουκρανία καθώς και η πρόσφατη υπόθεση της ομάδας ανθυπολοχαγών, οι οποίοι μετά την τελετή αποφοίτησης τους από τη Στρατιωτική Ακαδημία διακήρυξαν την πίστη του στον Κεμάλ Ατατούρκ.

Ανεβάζει τους τόνους ο φιλοκυβερνητικός Τύπος

Η ανακοίνωση που θα εκδοθεί μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού ΣΕΑ θα έχει μεγάλη σημασία για τη στάση που θα κρατήσει η Τουρκία απέναντι στο Ισραήλ. Πάντως ο φιλοκυβερνητικός Τύπος ανεβάζει τους τόνους κατά του Τελ Αβίβ, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα του Σιδερένιου Θόλου απέναντι στους ιρανικούς πυραύλους.



«Ο θόλος είναι διάτρητος και το Ισραήλ βρίσκεται σε πανικό. Το σιωνιστικό καθεστώς κλονίζεται, Ο υποτιθέμενος αδιαπέραστος θόλος καταρρέει, παρά την υποστήριξη της Δύσης», γράφει η εφημερίδα Σαμπάχ και ισχυρίζεται ότι το Τελ Αβιβ έχει φιμώσει τα Μέσα Ενημέρωσης, ώστε να καλύψει το πλήγμα που δέχτηκε. Ορισμένοι Tούρκοι αναλυτές θεωρούν ότι οι πολεμικές ιαχές του Ταγίπ Ερντογάν γίνονται κυρίως για εσωτερική κατανάλωση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να επιμείνει στην επιθετική ρητορική του ως το τέλος.

