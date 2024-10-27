Ισραήλ: Πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας μετά την επίθεση στο Ιράν

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ θα συνεδριάσει το απόγευμα της Κυριακής στο Τελ Αβίβ, για πρώτη φορά από τα ισραηλινά αντίποινα εναντίον του Ιράν το Σάββατο το πρωί.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «ακριβή και ισχυρή» την αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, τονίζοντας ότι «πέτυχε όλους τους στόχους».

«Η επίθεση υπήρξε ακριβής και ισχυρή, πέτυχε όλους τους στόχους της», ανακοίνωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στην πρώτη δημόσια δήλωση για τις ισραηλινές επιδρομές, κατά τη διάρκεια τελετής για την πρώτη εβραϊκή επέτειο της επίθεσης της Χαμάς κατά του νοτίου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Το Ιράν επετέθη κατά του Ισραήλ με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και εκείνη η επίθεση απέτυχε»,είπε αναφερόμενος στην ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου κατά την οποία οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίσθηκαν από την ισραηλινή αντιπυραυλική άμυνα.

