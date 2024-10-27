Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία Μαζλούμ Αμπντί διέψευσε οποιαδήποτε σχέση με την πρόσφατη επίθεση κοντά στην Άγκυρα, αντίθετα με τους ισχυρισμούς της Τουρκίας η οποία εξαπέλυσε επιθέσεις σκοτώνοντας 17 ανθρώπους στις κουρδικές αυτόνομες περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι δύο δράστες της επίθεσης κατά της έδρας της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS) κοντά στην Άγκυρα «διείσδυσαν» στην Τουρκία από τη Συρία.

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν , το PKK, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, εκτός των δύο δραστών, και 22 τραυματίσθηκαν.

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα στοιχείο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς της και δεν έχουμε καμία σχέση με την επίθεση της Άγκυρας», δήλωσε ο Μαζλούμ Αμπντί, επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων.

«Έχουν διεξαγάγει έρευνα και είμαι σε θέση να βεβαιώσω ότι κανείς από τους δράστες δεν εισήλθε στην Τουρκία από το συριακό έδαφος», δήλωσε σε συνέντευξη ο Μαζλούμ Αμπντί.

Η Τουρκία απάντησε στην επίθεση βομβαρδίζοντας «στόχους του PKK» στη βόρεια Συρία και το Ιράκ.

Σύμφωνα με τον Μαζλούμ Αμπντί, οι τουρκικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 17 ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο στρατιωτικών και 15 πολιτών».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι εκατό περίπου τουρκικά πλήγματα είχαν ως στόχο τα εδάφη που ελέγχονται από την αυτόνομη κουρδική διοίκηση. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, μη στρατιωτικές υποδομές, όπως σιλό, φούρνοι, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις επλήγησαν, εκτός των θέσεων των κουρδικών δυνάμεων.

Η Τουρκία θεωρεί τις Μονάδες Προστασίας του Κουρδικού Λαού (YPG), όπου κυριαρχούν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, πτέρυγα του PKK.

Στόχος αυτών των τουρκικών επιθέσεων «δεν είναι απλώς να δοθεί απάντηση σε αυτό που συνέβη στην Άγκυρα (...) αλλά να αποδυναμωθεί η αυτόνομη κουρδική διοίκηση για να εξοντωθεί και να αναγκασθούν οι κάτοικοι να φύγουν», δήλωσε ο Μαζλούμ Αμπντί.

Σύμφωνα με τον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, «το τουρκικό κράτος εκμεταλλεύεται τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, την επικέντρωση της προσοχής στην Γάζα, στον Λίβανο και την ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, «για να συνεχίσει τις επιθέσεις» κατά των κουρδικών εδαφών της Συρίας.

Διαβεβαίωσε ότι είναι ανοικτός σε διάλογο με την Τουρκία για την άμβλυνση της έντασης, αλλά απαίτησε τον τερματισμό των επιθέσεων της Άγκυρας που θεωρεί ότι θα διευρυνθούν.

Σε μία Συρία κατακερματισμένη από 12 χρόνια πολέμου, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις ελέγχουν μία ημιαυτόνομη κουρδική ζώνη όπου έχουν αναπτυχθεί αμερικανικές δυνάμεις στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών.

Ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων επέκρινε τις συμμαχικές αμερικανικές δυνάμεις ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τις κουρδικές δυνάμεις και δήλωσε ότι η θέση του διεθνούς συνασπισμού είναι αποδυναμωμένη.

«Η απάντησή τους δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο για να σταματήσουν οι επιθέσεις και πρέπει να ασκηθούν πιέσεις επί της Τουρκίας», είπε προσθέτοντας ότι οι τουρκικές επιθέσεις στην Συρία «δεν αφορούν μόνο εμάς, αλλά επηρεάζουν επίσης και τις δικές τους δυνάμεις».

Ο Μαζλούμ Αμπντί εξέφρασε επίσης την ανησυχία του απέναντι στις επικείμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές λέγοντας ότι ενδεχόμενη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανόν να αποδυναμώσει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

«Το 2019, είχαμε μία άκαρπη εμπειρία με την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ», είπε.

Η Άγκυρα εξαπέλυσε την τελευταία μαζική της επίθεση στη Συρία τον Οκτώβριο 2019, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, είχε δηλώσει ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες επιτέλεσαν την αποστολή τους στη Συρία και θα αποσυρθούν.

«Αλλά έχουμε την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες (...) θα λάβουν τις αποφάσεις τους» με βάση «τα στρατηγικά τους συμφέροντα» στην περιοχή, κατέληξε.

