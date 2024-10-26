Έφτασε η στιγμή της αντεπίθεσης για το Ισραήλ, το οποίο από τις περίπου 02.15 ώρα Ελλάδος έχει εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν. Πληροφορίες κάνουν λόγο για χτυπήματα παράλληλα σε Ιράκ και Λίβανο, ενώ νωρίτερα σημειώθηκαν εκρήξεις στη Δαμασκό.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι IDF αναφέρουν:

Ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις μηνών από το καθεστώς του Ιράν εναντίον του Κράτους του Ισραήλ, αυτή την ώρα οι Ισραηλινές Στρατιωτικές Δυνάμεις πλήττουν στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν.

Το καθεστώς του Ιράν και οι πληρεξούσιοί του στην περιοχή επιτίθενται ανηλεώς εναντίον του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου – σε επτά μέτωπα – συμπεριλαμβανομένων απευθείας επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Όπως κάθε κυρίαρχη χώρα στον κόσμο, το Ισραήλ έχει δικαίωμα και καθήκον να απαντήσει», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν το κράτος και τον λαό του Ισραήλ.



Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) Ντανιέλ Χαγκάρι αναφέρει πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες προς τους πολίτες, καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Οι IDF είναι πλήρως προετοιμασμένες, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του στην περιοχή», δήλωσε.

Ο Χαγκάρι ανέφερε ότι αξιολογείται διαρκώς η κατάσταση και καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και υπουργός Άμυνας Γ. Γκαλάντ παρακολουθούν την επιχείρηση από το αρχηγείο του Ισραηλινού στρατού στο Τελ Αβίβ.

Λόγω της ισραηλινής επίθεσης, Ιράν, Ιράκ και Συρία έχουν καθαρίσει τον εναέριο χώρο τους.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε από το Ισραήλ για την επίθεση εναντίον του Ιράν λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση και δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή σε αυτήν, δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Κατανοούμε ότι το Ισραήλ εξαπολύει πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και ως απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Σον Σαβέτ.

Ο αρχηγός του Ισραηλινού Στρατού, στρατηγός Χέρτζι Χαλεβί, με τον αρχηγό της ισραηλινής αεροπορίας Τόμερ Μπαρ

"Δεν θα πλήξουμε πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις"

Όπως ανέφερε ο Σταύρος Ιωαννίδης, σε έκτακτο δελτίο στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ στις 02.30, η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει πως δεν προτίθεται να πλήξει πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους.

Πέντε εκρήξεις σε Τεχεράνη και Καράτζ

Οπως μετέδιδε λίγο νωρίτερα η Jerusalem Post, επικαλούμενη ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και την κοντινή πόλη Καράτζ.

Επίσης, υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις στο αεροδρόμιο Χομεϊνί του Ιράν.

Δημοσιογράφος του Axios, επικαλούμενος πηγές ανέφερε λίγο νωρίτερα πως το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, σημείωνε το Reuters.

