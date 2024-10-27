Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αρακτσί κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνέλθει επειγόντως για να καταδικάσει την επίθεση του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Σε επιστολή που έστειλε στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ζήτησε «επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για να λάβει αποφασιστική θέση και να καταδικάσει την επίθεση αυτή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στην επιστολή του ο Αμπάς Αρακτσί δηλώνει ότι «τα περισσότερα βλήματα αναχαιτίσθηκαν από τα ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα», αλλά σημειώνει ότι η επίθεση «προκάλεσε ζημιές στους στόχους» και τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών.

Η ισραηλινή επίθεση συνιστά «ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας» του Ιράν, το οποίο «επιφυλάσσεται του δικαιώματος (...) να απαντήσει σε αυτήν την εγκληματική επίθεση», γράφει στην επιστολή του ο υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.