Ο Τζο Μπάιντεν καλεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του ΣΚΑΪ, Μιχάλη Ιγνατίου, πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη έλαβε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της Hellas Journal από υψηλόβαθμη διπλωματική πηγή, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε την πρόσκληση χθες Σάββατο στον Κύπριο Πρόεδρο και τον κάλεσε να έρθει στην Ουάσιγκτον για να έχουν στρατηγικής σημασίας συνομιλίες.

Οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι τους εκφράζουν ιδιαίτερα το «ευχαριστώ» τους στην Κύπρο για τη βοήθεια που προσφέρει τους τελευταίους 20 μήνες στις αμερικανικές και άλλες δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Από την άλλη πλευρά, υπό το φως των νέων εξελίξεων στην ευρύτερη γειτονιά της Κύπρου, οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι τους επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις στρατιωτικές τους συμμαχίες με τη Μεγαλόνησο.

Βεβαίως, στη συνάντηση του Προέδρου Μπάιντεν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, θα συζητηθεί και το Κυπριακό.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει τις ενέργειες του Κύπριου Προέδρου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και έχει ταχθεί εναντίον της διχοτομικής “διευθέτησης” των δύο κρατών, που απαιτεί η Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το μέσο, η Ουάσιγκτον έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε ισχυρή στρατιωτική συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία -πρέπει να σημειωθεί- αν και δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι πιο συνεπής στη Δύση από την κατοχική Τουρκία, η οποία πλέον έχει στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία και άλλες αυταρχικές χώρες, παρά με την Ατλαντική Συμμαχία.

Πηγή: skai.gr

