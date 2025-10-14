Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Πρώην όμηροι της Χαμάς σχηματίζουν καρδιές στο παράθυρο του νοσοκομείου στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί (Βίντεο)

Οι απελευθερωμένοι όμηροι Μπαρ Κουπερστάιν και Ρομ Μπρασλάβσκι σχηματίζουν καρδιές στο παράθυρο ενώ από κάτω πλήθος είχε συγκεντρωθεί και τραγουδούσε

όμηροι

Οι απελευθερωμένοι όμηροι Μπαρ Κουπερστάιν και Ρομ Μπρασλάβσκι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αφότου απελευθερώθηκαν χθες, Δευτέρα από τη Χαμάς.

Χαρούμενοι που επέστρεψαν στην πατρίδα τους και τους δικούς τους ανθρώπους, πλησίασαν το παράθυρο του νοσοκομείου ενώ από κάτω πλήθος είχε συγκεντρωθεί και τραγουδούσε και άρχισαν να σχηματίζουν καρδιές με τα χέρια τους.

Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την εβραϊκή γιορτή Σιμχάτ Τόρα έξω από το νοσοκομείο Σεμπά, όπου νοσηλεύονται αρκετοί από τους απελευθερωμένους ομήρους, καθώς και τραυματίες στρατιώτες.

Η Σιμχάτ Τορά είναι επίσης η επέτειος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ όμηροι νοσοκομείο Χαμάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
159 0 Bookmark