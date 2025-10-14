Οι απελευθερωμένοι όμηροι Μπαρ Κουπερστάιν και Ρομ Μπρασλάβσκι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αφότου απελευθερώθηκαν χθες, Δευτέρα από τη Χαμάς.

Χαρούμενοι που επέστρεψαν στην πατρίδα τους και τους δικούς τους ανθρώπους, πλησίασαν το παράθυρο του νοσοκομείου ενώ από κάτω πλήθος είχε συγκεντρωθεί και τραγουδούσε και άρχισαν να σχηματίζουν καρδιές με τα χέρια τους.

Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την εβραϊκή γιορτή Σιμχάτ Τόρα έξω από το νοσοκομείο Σεμπά, όπου νοσηλεύονται αρκετοί από τους απελευθερωμένους ομήρους, καθώς και τραυματίες στρατιώτες.

Η Σιμχάτ Τορά είναι επίσης η επέτειος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο.

חגיגות בשיבא, חטופים יצאו לחלון - וסימנו 🫶 | צפוhttps://t.co/cFmpQTh3KR pic.twitter.com/3ZhvLiDdEO — ynet עדכוני (@ynetalerts) October 14, 2025

Πηγή: skai.gr

