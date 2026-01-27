Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 17 κοινότητες και πάνω από 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους μέσα στον Ιανουάριο, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατηγού Βαλέρι Γκεράσιμοφ, επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου.

Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επιθεώρησης μονάδων του «δυτικού» σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Η Μόσχα χαρακτηρίζει επίσημα αυτή τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και οι συγκρούσεις διαρκούν σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει άμεσα την ακρίβεια των ανακοινώσεων από καμία από τις εμπόλεμες πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

