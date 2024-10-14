Ισραήλ: Το πότε και το πώς του Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Της Αθηνάς Παπακώστα

O Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αποφασίζει για τον τρόπο και τον χρόνο, που θα απαντήσει στα αντίποινα της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου. Όσο όμως η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να μαντέψει το πώς και το πότε της ισραηλινής απάντησης, η ευρύτερη περιοχή κρατά την ανάσα της, καθώς το Ιράν διατηρεί υψηλούς τους τόνους διαμηνύοντας πως κόκκινες γραμμές δεν υπάρχουν.

Ο τρόπος

Το βράδυ του Σαββάτου, το αμερικανικό δίκτυο NBC News - επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους - μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει να χτυπήσει ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Βεβαίως, ένα χτύπημα κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα μπορούσε να επιφέρει τεράστιες συνέπειες, και οικονομικές και πολιτικές, πέρα από τη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει τα αραβικά κράτη του Κόλπου, συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα πρέπει να αποφύγουν την εμπλοκή τους στα αντίποινα του Ισραήλ προς την Τεχεράνη διαφορετικά θα είναι… οι επόμενοι.

Ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία απότομη αύξηση των τιμών του αργού και κατά συνέπεια σε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Θα μπορούσε όμως να περιπλέξει και την πορεία προς τις αμερικανικές κάλπες του Νοεμβρίου ευνοώντας την υποψηφιότητα Ντόναλντ Τραμπ και την επιστροφή του στο Οβάλ Γραφείο, καθώς οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές στην αντλία προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών πολιτών.

Ο χρόνος

Και μπορεί το Ισραήλ να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το ανταποδοτικό του χτύπημα στο Ιράν, ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, ίσως ο χρόνος επίθεσης να εξαρτάται από τον χρόνο ανάπτυξης του προηγμένου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ, αποδεικνύοντας ότι η Ουάσιγκτον – παρά τις διαφωνίες σε μία σειρά θεμάτων με την κυβέρνηση Νετανιάχου – στέκεται στρατιωτικά στο πλευρό του Ισραήλ.

Πρόκειται για μία πληροφορία την οποία, αρχικά, διαβάζαμε σε ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης και νωρίς το απόγευμα της Κυριακής επιβεβαίωσε τόσο το Πεντάγωνο, όσο και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD, θα λειτουργεί σε συντονισμό με το ισραηλινό αμυντικό σύστημα Arrow και θα χειρίζονται Αμερικανοί στρατιώτες, οι οποίοι και θα πατήσουν για πρώτη φορά στον εν εξελίξει πόλεμο στο έδαφος του Ισραήλ.

Η εν λόγω απόφαση της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ειδικούς, δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις προειδοποιήσεις αλλά και τις απειλές του Ιράν που δηλώνει απολύτως έτοιμο να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, είχε ήδη προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον σχετικά καλώντας τη να κρατήσει μακριά από το Ισραήλ τις στρατιωτικές της δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Αραγκτσί είχε υπογραμμίσει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραδώσει ποσότητα όπλων - ρεκόρ στο Ισραήλ» για να προσθέσει ότι η απόφαση να αναπτύξει στρατιώτες στο Ισραήλ «για τον χειρισμό των αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων» θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Και το ρολόι αρχίζει και πάλι να μετρά αντίστροφα δίχως κανείς να μην γνωρίζει ποιο θα είναι το τέλος αυτού του παιχνιδιού στη Μέση Ανατολή.

