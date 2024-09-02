Ισραήλ: Πλήθος κόσμου και οδύνη στην κηδεία ενός εκ των έξι - Δείτε φωτογραφίες

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα μπροστά από το νεκροταφείο Χαρ Χαμενουχότ στην Ιερουσαλήμ για την κηδεία του Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου που βρέθηκε νεκρός στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ανακάλυψε τη σορό του μέσα σε μια σήραγγα στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους, μαζί με τις σορούς άλλων πέντε ομήρων που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

"Φέτος, βλέποντας το πρόσωπό του παντού και αυτό που αντιπροσώπευε - την ελευθερία, την αγάπη και την ενότητα - μας έδωσε την εντύπωση ότι τον γνωρίζουμε", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλόν Κρέμερ, διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομάδας Hapoel Jerusalem, την οποία υποστήριζε ο Χερς.

Όπως πολλοί μέσα στο πλήθος, ο Κρέμερ φορά κόκκινο μπλουζάκι με τα χρώματα της ομάδας, όπως φορούσε και ο νεαρός Χερς στη φωτογραφία που ήταν τοιχοκολλημένη εδώ και μήνες σε πολλές πόλεις του Ισραήλ και στο εξωτερικό.

Ο 23χρονος Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ Nova την 7η Οκτωβρίου μαζί με τρεις φίλους όταν άρχισε η επίθεση.

Είχε μπει σε ένα καταφύγιο στην άκρη του δρόμου. Δυο από τους φίλους του σκοτώθηκαν, αυτός αιχμαλωτίστηκε ενώ ήταν τραυματισμένος. Σε εικόνες από τις κάμερες βιντεοεπιτήρησης, φαίνεται να έχει ακρωτηριαστεί το αριστερό του χέρι.

Με δάκρυα στα μάτια, ο Ζαν-Μαρκ Λίλινγκ, ένας 52χρονος δικηγόρος και φίλος της οικογένειας Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχε "πιστέψει πως ο Χερς θα επέστρεφε ζωντανός".

Η κηδεία συνέπεσε με τη γενική απεργία που πραγματοποιήθηκε μετά το προσκλητήριο του κεντρικού ισραηλινού συνδικάτου Histadrout, για να αυξηθεί η πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να επιτύχει την απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ πήρε τον λόγο, έπειτα από αίτημα της οικογένειας.

"Ως άνθρωπος, ως πατέρας και ως πρόεδρος του κράτους του Ισραήλ, θέλω να πω πόσο θλίβομαι", δήλωσε ενώπιον του πλήθους.

"Λυπάμαι που δεν προστατέψαμε τον Χερς αυτή τη σκοτεινή ημέρα. Πόσο πολύ λυπάμαι που δεν καταφέραμε να τον γυρίσουμε στο σπίτι του".

Ανάμεσα σε πολλές ισραηλινές σημαίες, η λέξη "Συγγνώμη" αναγραφόταν στα ρούχα ή στα πανό των ανθρώπων που πενθούν.

Ο Χερς ήταν ανάμεσα στους 251 ανθρώπους που απήχθησαν τη 7η Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, η οποία και πυροδότησε τον πόλεμο που μαίνεται στη Γάζα.

Επί του παρόντος 97 όμηροι παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων 33 είναι νεκροί σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.