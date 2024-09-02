Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τους έξι δολοφονημένους ομήρους των οποίων τα πτώματα ανασύρθηκαν από τον Ισραηλινό Στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκε το βίντεο, αλλά η Χαμάς υποστηρίζει πως πρόκειται για ένα promo βίντεο και πως ένα μεγαλύτερο θα δημοσιευτεί σύντομα.

Στο βίντεο φαίνονται οι 6 όμηροι να παρουσιάζονται και να λέμε μπροστά στην κάμερα τα ονόματά τους. Το βίντεο κόβεται και η Χαμάς προειδοποιεί ότι θα δημοσιεύσει τα «τελευταία τους μηνύματα», πριν δολοφονηθούν.

Το βίντεο τελειώνει με την απειλή ότι το μήνυμα θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ώρες.

Η Χαμάς έχει εκδώσει και στο παρελθόν παρόμοια βίντεο με ομήρους που κρατά, με το Ισραήλ να υποστηρίζει ότι η τακτική αυτή αποτελεί μέρος του ψυχολογικού πολέμου.

BREAKING



Hamas about to release videos from all 6 hоstages ‘found’ dеаd by the IDF



“Your government is lying

Time is running out” pic.twitter.com/4upQLJ71TA — What the media hides. (@narrative_hole) September 2, 2024

Υπενθυμίζεται ότι οι σοροί έξι ομήρων που απήχθησαν ζωντανοί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ανασύρθηκαν από σήραγγα στην περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για τους Καρμέλ Γκατ, 40, Έντεν Γερουσάλμι, 24, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, 32, Άλμογκ Σαρούσι, 27 και Όρι Ντανίνο, 25 ανέφερε σε ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε βολές κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορώντας τον ότι δεν κάνει αρκετά για να υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Πηγή: skai.gr

