Δύο Αμερικανοί ερευνητές δήλωσαν ότι εντόπισαν την πιθανή τοποθεσία του νεότερου διηπειρωτικού πυραύλου κρουζ της Ρωσίας με πυρηνικές δυνατότητες, του 9M370 Burevestnik ο οποίος παρουσιάζεται από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ως «αήττητος», γράφει το πρακτορείο Reuters, το οποίο αναφέρει πρώτο την εξέλιξη αυτή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει ότι ο πύραυλος (SSC-X-9 Skyfall κατά την ταξινόμηση του ΝΑΤΟ) έχει πρακτικά απεριόριστο βεληνεκές και μπορεί να αποφύγει τις αμερικανικές πυραυλικές άμυνες. Ωστόσο ορισμένοι δυτικοί εμπειρογνώμονες έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τη στρατηγική του αξία.

Χρησιμοποιώντας εικόνες που ελήφθησαν στις 26 Ιουλίου από την Planet Labs, μια εμπορική δορυφορική εταιρεία, οι δύο ερευνητές εντόπισαν ένα κατασκευαστικό έργο που γειτνιάζει με μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών κεφαλών, γνωστή με δύο ονόματα - Vologda-20 και Chebsara - ως την πιθανή τοποθεσία του νέου πυραύλου. Η εγκατάσταση βρίσκεται 475 χλμ. βόρεια της Μόσχας.

Ένας εμπειρογνώμονας, ο Ντέκερ Έβελεθ της εταιρείας ερευνών CNA, εκτιμά ότι οι εικόνες δείχνουν εννέα θέσεις εκτόξευσης υπό κατασκευή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και η πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα σχολιασμού. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ παρέπεμψε για τις ερωτήσεις στο υπουργείο Άμυνας.

Ο εντοπισμός μιας πιθανής θέσης εκτόξευσης υποδηλώνει ότι η Ρωσία συνεχίζει να αναπτύσσει τον πύραυλο μετά από μια σειρά δοκιμών τα τελευταία χρόνια, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ένας δεύτερος ερευνητής, ο Τζέφρι Λιούις του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών Middlebury στο Μοντερέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

