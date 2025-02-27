Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάντηση την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουν για τον διορισμό ενός ειδικού απεσταλμένου που θα εκπροσωπεί την Ένωση σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης και τη λήξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κάνει έκκληση στο παρελθόν για τον διορισμό ενός ειδικού απεσταλμένου, μετά το σοκ που προκάλεσε το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν, και οι κατόπιν άμεσες συζητήσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, που άφησαν την Ένωση εκτός των συζητήσεων κατά τους πρώτους γύρους.

Ανώτατοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία συναντήθηκαν για έναν πρώτο γύρο συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία στη Σαουδική Αραβία στα μέσα Φεβρουαρίου, χωρίς να είναι παρόντες η Ουκρανία ή η Ευρώπη.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Ουκρανία και τη Ρωσία, Κιθ Κέλογκ, έχει περιοδεύσει στην Ευρώπη για συναντήσεις και ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Διεθνές Συνέδριο Ασφαλείας του Μονάχου ότι πιθανότατα δεν θα εμπλακούν στις διαπραγματεύσεις.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Ευρώπη να διορίσει άμεσα έναν εκπρόσωπο για τις ενδεχόμενες ειρηνικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Στην ειδική σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο να καταλήξουν σε μια ενιαία θέση για την άμυνα, τόσο για την ασφάλεια της ηπείρου όσο και για την Ουκρανία, σύμφωνα με τα πρόσωπα που τους παραχώρησαν ανωνυμία για να μοιραστούν ένα ευαίσθητο θέμα.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης τις προσδοκίες της Ένωσης για το πώς θα μπορούσε να διατηρηθεί η ειρήνη στην Ουκρανία και τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να προσφέρουν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ανέφεραν τα ίδια άτομα.

Στη σύνοδο κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, αναμένεται να αποκαλύψει ένα σχέδιο για την εναπόθεση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στη βιομηχανία άμυνας.

