Συριακές κουρδικές δυνάμεις: Το κάλεσμα Οτσαλάν για αφοπλισμό αφορά μόνο το PKK

Ο διοικητής των συριακών κουρδικών δυνάμεων Μαζλούμ Άμπντι χαιρέτισε το «ιστορικό» κάλεσμα του Αμπντουλάχ Οτσαλάν για αφοπλισμό και διάλυση του PKK, σημειώνοντας ωστόσο πως το κάλεσμα αυτό «δεν σχετίζεται με εμάς στη Συρία».

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) κάλεσε σήμερα την οργάνωση που ο ίδιος δημιούργησε το 1978 να καταθέσει τα όπλα της και να διαλυθεί, απευθύνοντας έκκληση για επίλυση του κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία μέσω της «ειρήνης και της δημοκρατίας».

Σε δηλώσεις του σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου ο Άμπντι, ο ηγέτης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), μιλώντας μέσω μεταφραστή, ξεκαθάρισε πως το κάλεσμα Οτσαλάν αφορά μόνο το PKK και «δεν σχετίζεται με εμάς στη Συρία».

«Αν υπάρξει ειρήνη στην Τουρκία, αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει δικαιολογία οι τουρκικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον μας εδώ στη Συρία», τόνισε.

Πρόσθεσε πως το κάλεσμα Οτσαλάν θα έχει θετικές συνέπειες στην περιοχή.

Οι SDF έχουν εγκαθιδρύσει αυτόνομη κυβέρνηση σε τομείς της βορειοανατολικής Συρίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. Σύμμαχοι των δυτικών χωρών που συγκρότησαν διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό, οι κουρδικές αυτές δυνάμεις υπήρξαν η αιχμή του δόρατος στον αγώνα εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

