Τηλεφωνική συνομιλία Κόστα με Ερντογάν

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος, υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη σχέση μας», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, εκτιμούμε τον ρόλο της Τουρκίας ως σημαντικού παγκόσμιου και περιφερειακού παράγοντα και επιδιώκουμε να συνεργαστούμε στενά για να εξασφαλίσουμε μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και να υποστηρίξουμε μια χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατική μετάβαση στη Συρία», αναφέρει στη συνέχεια ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, τονίζει: «Εξέφρασα την πλήρη υποστήριξή μου στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για τις συνομιλίες για τη διευθέτηση του Κυπριακού».

Good phone call with president @RTErdogan. Türkiye is a strategic partner, an EU candidate country, and a @NATO ally. We look forward to continuing to strengthen our relationship.



In these challenging times, we appreciate Türkiye’s role as a significant global and regional… — António Costa (@eucopresident) February 27, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

