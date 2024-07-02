Άντεξε μέχρι να δει την κόρη της… Πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου η μητέρα της πρόσφατα απελευθερωθείσας ομήρου Νόα Αργκαμάνι, της οποίας το βίντεο που αιχμαλωτίζεται από μέλη της Χαμάς είχε προκαλέσει συγκίνηση.



Η Λιόρα Αργκαμάνι πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου σε τελικό στάδιο.



Το νοσοκομείο του Τελ Αβίβ όπου νοσηλευόταν η Αργκαμάνι ανακοίνωσε ότι «πέρασε τις τελευταίες της μέρες δίπλα στην κόρη της Νόα, η οποία επέστρεψε από την αιχμαλωσία, και τη στενή της οικογένεια».



«Διαβιβάζουμε το αίτημα της οικογένειας να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει σε ανακοινωθέν του το Νοσοκομείο Ιχολόβ.

Η Αργκαμάνι είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για την απελευθέρωση της κόρης της ενόψει της επιχείρησης διάσωσης των IDF τον περασμένο μήνα, κατά την οποία απελευθερώθηκαν επίσης τρεις άλλοι όμηροι, λέγοντας ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής και ήθελε να δει τη Νόα πριν πεθάνει.

Λίγες ώρες μετά τη διάσωσή της, στις 9 Ιουνίου, ύστερα από οκτώ μήνες ομηρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η Νόα Αργκαμάνι έσπευσε σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ για να βρεθεί στο πλευρό της μητέρα της, η οποία είναι καρκινοπαθής τελικού σταδίου.

Rescued hostage Noa Argamani has been finally reunited with her mother, who is suffering from stage 4 terminal brain cancer.



Hours after being released from her medical checkup in Israel, Noa travelled to visit her mother at Sourasky Medical Center in Tel Aviv, where she is… pic.twitter.com/qnpFDV2svk — Oli London (@OliLondonTV) June 8, 2024

Noa Argamani's dad Yaakov receives his birthday cake.



He finally got his daughter back 8 months after she was kidnapped by Hamas.



He said: "This is the best gift I could have ever asked for"

pic.twitter.com/u8rowvoIcS — 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) June 8, 2024

IDF Yamam forces heroically rescued four Israeli hostages from Hamas captivity in Gaza. The hostages are:

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40)



Watch as Noa is reunited with her father! pic.twitter.com/bHXvNXsbpI — Brooke Goldstein (@GoldsteinBrooke) June 8, 2024

