Άντεξε μέχρι να δει την κόρη της: Πέθανε από καρκίνο η μητέρα της απελευθερωθείσας ομήρου Νόα Αργκαμάνι 

Η Αργκαμάνι είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για την απελευθέρωση της κόρης της λέγοντας ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής και ήθελε να δει τη Νόα πριν πεθάνει  

Αργκαμάνι

Άντεξε μέχρι να δει την κόρη της… Πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου η μητέρα της πρόσφατα απελευθερωθείσας ομήρου Νόα Αργκαμάνι, της οποίας το βίντεο που αιχμαλωτίζεται από μέλη της Χαμάς είχε προκαλέσει συγκίνηση.

Η Λιόρα Αργκαμάνι πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου σε τελικό στάδιο.

Το νοσοκομείο του Τελ Αβίβ όπου νοσηλευόταν η Αργκαμάνι ανακοίνωσε ότι «πέρασε τις τελευταίες της μέρες δίπλα στην κόρη της Νόα, η οποία επέστρεψε από την αιχμαλωσία, και τη στενή της οικογένεια».

«Διαβιβάζουμε το αίτημα της οικογένειας να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει σε ανακοινωθέν του το Νοσοκομείο Ιχολόβ.

Η Αργκαμάνι είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για την απελευθέρωση της κόρης της ενόψει της επιχείρησης διάσωσης των IDF τον περασμένο μήνα, κατά την οποία απελευθερώθηκαν επίσης τρεις άλλοι όμηροι, λέγοντας ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής και ήθελε να δει τη Νόα πριν πεθάνει.

Λίγες ώρες μετά τη διάσωσή της, στις 9 Ιουνίου, ύστερα από οκτώ μήνες ομηρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η Νόα Αργκαμάνι έσπευσε σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ για να βρεθεί στο πλευρό της μητέρα της, η οποία είναι καρκινοπαθής τελικού σταδίου.

