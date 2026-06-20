Έκανε το καθήκον της και καθάρισε την Αϊτή με τριάρα η Βραζιλία

Η Βραζιλία έβγαλε την αντίδραση που αναζητούσε μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στο Μαρόκο και επικράτησε 3-0 της Αϊτής για τη δεύτερη αγωνιστική του 3ου ομίλου του Μουντιάλ, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι για ακόμα μια φορά δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της, ωστόσο είχε την απαραίτητη ποιότητα στις στιγμές που χρειάστηκε για να καθαρίσει το παιχνίδι απέναντι σε μία μαχητική Αϊτή, που λίγο έλειψε να σκοράρει στο φινάλε.

Το ματς:

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 22', όταν ο Μπρούνο Γκιμαράες έκλεψε την μπάλα και τροφοδότησε εξαιρετικά τον Ραφίνια, ο οποίος επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Πλασίντ, όμως η προσπάθειά του πέρασε ελάχιστα άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, η «σελεσάο» βρήκε το γκολ που έψαχνε. Ο Βινίσιους δοκίμασε το σουτ, ο Πλασίντ απέκρουσε ασταθώς και ο Ματέους Κούνια βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 1-0.

Η Αϊτή προσπάθησε να απαντήσει και είχε ορισμένες καλές στιγμές, ωστόσο η ποιότητα των Βραζιλιάνων έκανε τη διαφορά. Στο 36', ο Βινίσιους έφυγε στην αντεπίθεση, τροφοδότησε ιδανικά τον Κούνια και ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκτέλεσε με δυνατό αριστερό σουτ για το 2-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.

Η ομάδα του Αντσελότι «κλείδωσε» ουσιαστικά τη νίκη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο 45+3', ο Λούκας Πακετά υποδέχθηκε την μπάλα με πλάτη, γύρισε εξαιρετικά και πέρασε μία μαγική κάθετη στην πλάτη της άμυνας, με τον Βινίσιους Τζούνιορ να πλασάρει ψύχραιμα τον Πλασίντ για το 3-0.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε σαφώς πιο χαμηλό τέμπο, με τη Βραζιλία να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και την Αϊτή να προσπαθεί να βρει το γκολ της τιμής. Οι νησιώτες απείλησαν στο 64', όταν ο Αντέ πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, όμως ο Άλισον πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, ενώ ο Γκάμπριελ απομάκρυνε εντυπωσιακά πάνω στη γραμμή.

Η «σελεσάο» άγγιξε και τέταρτο γκολ στο 68', με τον Μαρτινέλι να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι έπειτα από υπέροχη συνεργασία των Βινίσιους και Γκιμαράες, ενώ στο 78' ο Έντρικ είδε το γκολ που σημείωσε να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Το μοναδικό μελανό σημείο για τον Κάρλο Αντσελότι ήταν ο τραυματισμός του Ραφίνια, ο οποίος αποχώρησε στο 39', δίνοντας τη θέση του στον Ράιαν, με τη «σελεσάο» να περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.

Eνδεκάδες:

Βραζιλία (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ντόουγκλας Σάντος, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Μπρούνο Γκιμαράες (81' Έντερσον), Κασεμίρο, Ραφίνια (39' Ράιαν), Πακετά (64' Μαρτινέλι), Βινίσιους (81' Ντανίλο Σάντος), Ματέους Κούνια (63' Έντρικ).

Αϊτή (Σεμπαστιάν Μινιέ): Πλασίντ, Άρκους (46' Σιμόν), Αντέ, Ντελκρουά, Εξπίριενς, Ντουβέρν, Μπελεγκάρντ (81' Ετιέν), Ζαν Ζακ, Πρόβιντενς (71' Ζοζέφ), Κασιμίρ (62' Ντίντσον), Πιερό (46' Ισιντόρ).

H βαθμολογία του 3ου ομίλου:

Το πρόγραμμα του ομίλου:

1η αγωνιστική:

Κυριακή 14/6

Βραζιλία-Μαρόκο 1-1

(21' Σαϊμπάρι - 31' Βινίσιους)

Αϊτή-Σκωτία 0-1

(28’ ΜακΓκίν)

2η αγωνιστική:

Σάββατο 20/6

Σκωτία-Μαρόκο 0-1

(2' Σαϊμπάρι)

Βραζιλία-Αϊτή 0-3

(23', 36' Κούνια, 45+3' Βινίσιους)

3η αγωνιστική:

Πέμπτη 25/6

Μαρόκο-Αϊτή (01:00)

Σκωτία-Βραζιλία (01:00)

Δείτε τα highlights του αγώνα ΕΔΩ.

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