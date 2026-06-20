Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ΗΠΑ απέρριψαν τη σειρά οικονομικών μεταρρυθμίσεων της Κούβας, χαρακτηρίζοντάς τες επιφανειακό προπέτασμα καπνού.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θεωρούνται μέτριες και αναμενόμενες εδώ και πολύ καιρό.

Η Αβάνα υιοθέτησε το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τη βαθιά οικονομική κρίση, υπό πίεση της Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φάνηκε να απορρίπτει χθες Παρασκευή τη σειρά οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν την προηγουμένη από την κυβέρνηση της Κούβας, κάνοντας λόγο για «επιφανειακό προπέτασμα καπνού».

«Αυτές οι ‘οικονομικές μεταρρυθμίσεις’ είναι μέτριες, αναμένονταν εδώ και πάρα πολύ καιρό και, σε τελευταία ανάλυση, δεν αποτελούν παρά επιφανειακό προπέτασμα καπνού του κουβανικού καθεστώτος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Αβάνα υιοθέτησε προχθές Πέμπτη ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ξεπεράσει τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον.

Τα 176 μέτρα που ανακοίνωσε σήμαναν τις εκτενέστερες αλλαγές του οικονομικού μοντέλου της νήσου υπό κομμουνιστική κυβέρνηση έπειτα εδώ και 70 χρόνια.

Αλλά για την Ουάσιγκτον πρόκειται για «συνηθισμένο» τέχνασμα, που συνίσταται στην ανακοίνωση «υποτιθέμενων μεταρρυθμίσεων για να δίνεται η εντύπωση βούλησης για αλλαγή» που ακολουθείται από «ταχεία υπαναχώρηση όταν ο απόλυτος έλεγχος του καθεστώτος απειλείται».

Η αμερικανική κυβέρνηση απαιτεί «οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις πολύ πιο ουσιώδεις, που θα έκαναν την Κούβα ελκυστική για τους επενδυτές» και θα πρόσφεραν «στον λαό της Κούβας την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τις ευκαιρίες που του αξίζουν», συνέχισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κούβα -η οποία υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 1962- οξύνθηκε περαιτέρω στην αρχή της χρονιάς, ιδίως αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανέτρεψε τον μέχρι τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.

Έκτοτε η Ουάσιγκτον επέβαλε στη νήσο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό, ανακοίνωσε σειρά νέων κυρώσεων σε βάρος επιχειρήσεων και ηγετών της Κούβας και προχώρησε σε ποινική δίωξη σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, 95 ετών, πρώην προέδρου και αδελφού του ιστορικού ηγέτη της κουβανικής επανάστασης Φιδέλ Κάστρο, για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται ότι η νήσος της Καραϊβικής, κάπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια» κι έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει» τον έλεγχό της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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