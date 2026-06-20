Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/6) στην περιοχή της Θεσπρωτίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:37, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νομού, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα.
Είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα, στις 04:50 τα ξημερώματα, ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Οι δύο διαδοχικές δονήσεις παρακολουθούνται από τους σεισμολόγους, καθώς ενδέχεται να συνδέονται με μια ήπια τοπική σεισμική ακολουθία.
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