Το κρίσιμο πεδίο της καθημερινότητας και η μάχη για μείωση των τιμών

Της Δώρας Αντωνίου

Ένα απαιτητικό στοίχημα με τον εαυτό της θέτει επιτακτικά στο προσκήνιο η κυβέρνηση με διαδοχικές δηλώσεις σε ανώτατο επίπεδο όλες τις τελευταίες μέρες: την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αποσυμπίεση των τιμών και του πληθωρισμού τώρα που έχουμε αποκλιμάκωση στο μέτωπο της πολεμικής σύγκρουσης μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν. Χθες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στάθηκε σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες στο συγκεκριμένο ζήτημα. «Υπάρχει, κατά κανόνα, μία χρονοαπόσταση της περίπου μίας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως ότου αυτή η μείωση να φτάσει στην αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επί ποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή» είπε. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, επανέλαβε τη σταθερή θέση της κυβέρνησης ότι η αύξησή του τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν και εμφανίστηκε βέβαιος ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θα δούμε αποκλιμάκωση και στον πληθωρισμό της χώρας μας.

Από την κυβέρνηση θεωρούν ότι είναι η δική τους αιτιολόγηση της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων σωστή και απορρίπτουν την κριτική της αντιπολίτευσης για απουσία ελέγχων και για διαμόρφωση καρτέλ που λειτουργούν με απόλυτα κερδοσκοπικούς όρους και αυξάνουν τις τιμές πέρα από την εύλογη πίεση που υπάρχει εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων.

Ως επιβεβαίωση της εκτίμησης ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις των τελευταίων μηνών και οφείλονται κατά κύριο λόγο στην άνοδο των τιμών στα καύσιμα, κυβερνητικές πηγές επικαλούνται την υποχώρηση της τιμής της απλής αμόλυβδης βενζίνης τον τελευταίο μήνα, το διάστημα δηλαδή που άρχισε να διαμορφώνεται δυναμική αποκλιμάκωσης της πολεμικής σύγκρουσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης στα οποία παραπέμπουν τα κυβερνητικά στελέχη, η μέση τιμή της απλής βενζίνης διαμορφώθηκε χθες πανελλαδικά στα 1,968 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,119 ευρώ ανά λίτρο στις 18 Μαΐου. Βέβαια, το κρίσιμο στοίχημα είναι η αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα να περάσει και στα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες, όπου καταγράφηκε άνοδος τιμών τους προηγούμενους μήνες και αποδόθηκε στην ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι επί ποδός, στέλνοντας σαφές μήνυμα για άλλη μια φορά προς τους παράγοντες της αγοράς ότι θα πρέπει να δείξουν τώρα που πέφτουν οι τιμές της ενέργειας αντανακλαστικά ανάλογα με εκείνα που έδειξαν όταν ανέβαιναν. Τότε ανέβαζαν τις τιμές, τώρα θα πρέπει να τις μειώσουν.

Όλα αυτά, βεβαίως, θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Σε επίπεδο δηλώσεων και μηνυμάτων έχουν ειπωθεί όσα χρειάζεται. Όμως, η ακρίβεια παραμένει το πιο πιεστικό πρόβλημα στην καθημερινότητα των πολιτών, που έχουν άμεση εικόνα της διαμόρφωσης των τιμών μέρα με την ημέρα και μπορούν να κρίνουν τι συμβαίνει και πόσο αποτελεσματική είναι η κυβερνητική παρέμβαση και η εποπτεία της αγοράς από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είναι, τελικά, οι ίδιοι οι πολίτες που θα αξιολογήσουν εάν το αφήγημα της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση των τιμών και των πληθωριστικών πιέσεων έχει αντίκρισμα. Στο συγκεκριμένο πεδίο η κυβέρνηση δέχεται μεγάλη πίεση και από την αντιπολίτευση, που δεν αφήνει αναξιοποίητη την ευκαιρία να αναδεικνύει συνεχώς ένα τόσο κρίσιμο για την καθημερινότητα των πολιτών θέμα και το επαναφέρει συνεχώς στο προσκήνιο.

Πηγή: skai.gr

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