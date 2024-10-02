Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι διοργάνωσε σήμερα τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, της ομάδας των επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, με αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι κατά τη συνομιλία, καταδικάσθηκε και πάλι, με σαφή τρόπο, η επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι πρέπει να αναπτυχθεί συνεργασία με στόχο τη μείωση των εντάσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αρχίζοντας από την εφαρμογή του ψηφίσματος 2735 για τη Γάζα και του ψηφίσματος 1701 για τη σταθεροποίηση των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο.

Οι χώρες της G7 εξέφρασαν και πάλι την ανησυχία τους για την κλιμάκωση της έντασης που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες και επανέλαβαν ότι «μια σύρραξη σε περιφερειακή κλίμακα δεν θα αποβεί προς όφελος κανενός» και πως «μια διπλωματική λύση είναι ακόμη δυνατή».

«Εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση των τελευταίων ωρών, υπενθυμίστηκε ότι μια σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και ότι είναι ακόμη εφικτή μια διπλωματική λύση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Ιταλία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7, που περιλαμβάνει επίσης τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, και την Ιαπωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

