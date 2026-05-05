Ισραήλ: Παρατείνεται η κράτηση των 2 ακτιβιστών που επέβαιναν στο Global Sumud Flotilla

Ισραηλινό δικαστήριο παρέτεινε έως την Κυριακή την κράτηση δύο ακτιβιστών που επέβαιναν στον στόλο με προορισμό τη Γάζα, σύμφωνα με την αστυνομία και τους δικηγόρους τους, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την ανάκρισή τους.

Ο Ισπανός υπήκοος Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβιλα εμφανίστηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου της Ασκελόν για τη δεύτερη ακρόασή τους, μετά τη μεταφορά τους στο Ισραήλ για ανάκριση την περασμένη εβδομάδα.

«Το δικαστήριο ενέκρινε την κράτησή τους μέχρι το πρωί της Κυριακής», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η Μίριαμ Αζέμ, συντονίστρια διεθνούς υπεράσπισης της ισραηλινής οργάνωσης δικαιωμάτων Adalah, η οποία εκπροσωπεί τους κρατούμενους.

Σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, ο δικηγόρος του Άβιλα ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι ο εντολέας του δεν κατευθυνόταν προς τη Γάζα, αλλά βρισκόταν σε αλιευτικό ταξίδι με προορισμό την Ελλάδα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά της για πενθήμερη παράταση της προσωρινής κράτησης, προσθέτοντας ότι δεν σχετίζονται όλα τα ύποπτα αδικήματα με τον στόλο, μεταδίδει το The Times of Israel.

Πηγή: skai.gr

