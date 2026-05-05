Επίσημη αίτηση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος που θα κρίνει το ενδεχόμενο απόσχισης της επαρχίας της Αλμπέρτα από τον Καναδά, κατέθεσαν τη Δευτέρα οι αυτονομιστές, εξέλιξη καθοριστική για το αν θα γίνει τελικά δημοψήφισμα το φθινόπωρο.

Η οργάνωση Stay Free Alberta, που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία πολιτών, ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε περισσότερες από τις απαιτούμενες υπογραφές για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία δημοψηφίσματος.

Το αυτονομιστικό κίνημα στην Αλμπέρτα έχει τις ρίζες του στο λεγόμενο «δυτικό αίσθημα παραμέλησης» (western alienation) -την αντίληψη ότι η επαρχία συχνά αγνοείται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, την Οτάβα.

Οι διοργανωτές είχαν προθεσμία έως αυτόν τον μήνα για να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 178.000 υπογραφές, δηλαδή το 10% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της οργάνωσης, Μιτς Σιλβέστρ, κατατέθηκαν περισσότερες από 300.000 υπογραφές. «Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την Αλμπέρτα», δήλωσε, παρομοιάζοντας την πρόοδο της πρωτοβουλίας με πορεία προς τον τελικό του Stanley Cup.

Κατέθεσαν προσφυγή κατά της αίτησης διεξαγωγής δημοψηφίσματος

Με απόφαση δικαστηρίου της Αλμπέρτα, ωστόσο, έχει ανασταλεί προσωρινά η επικύρωση των υπογραφών, καθώς οι κοινότητες ιθαγενών First Nation κατέθεσαν προσφυγή κατά της αίτησης. Οι τελευταίοι υποστηρίζουν ότι η απόσχιση από τον Καναδά παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματά τους. Απόφαση επί της υπόθεσης αναμένεται εντός του μήνα.

Ο δικηγόρος της κοινότητας Athabasca Chipewyan First Nation, Κέβιν Χιλ, υποστήριξε ότι η δημιουργία διεθνούς συνόρου θα επηρέαζε άμεσα τα δικαιώματα που συνδέονται με το βρετανικό Στέμμα, καθώς και τον τρόπο ζωής των κοινοτήτων. Όπως σημείωσε, μια ανεξάρτητη Αλμπέρτα θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στη διάρρηξη αυτών των συμφωνιών.

Υπενθύμισε επίσης ότι τον Δεκέμβριο δικαστήριο είχε κρίνει πως η διενέργεια δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας της επαρχίας θα καθίσταντο παράνομη καθώς θα παραβίαζε τα δικαιώματα των First Nations που κατοχυρώνονται στο καναδικό Σύνταγμα. Παρ, η κυβέρνηση της Αλμπέρτα επέτρεψε τη συνέχιση της διαδικασίας, τροποποιώντας τη νομοθεσία ώστε να μην απαιτείται πλέον τα δημοψηφίσματα που προέρχονται από πρωτοβουλία πολιτών να είναι εκ των προτέρων συνταγματικά συμβατά.

Τα βήματα μέχρι το δημοψήφισμα

Το δικαστήριο καλείται πλέον να αποφανθεί αν η προηγούμενη απόφαση εξακολουθεί να ισχύει υπό το νέο νομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή, δημοψήφισμα θα μπορούσε να διεξαχθεί μόνο κατόπιν πρωτοβουλίας της επαρχιακής κυβέρνησης.

Εφόσον επικυρωθούν οι υπογραφές, οι πολίτες της Αλμπέρτα ενδέχεται να προσέλθουν στις κάλπες από τις 19 Οκτωβρίου. Το ερώτημα θα αφορά το κατά πόσο η επαρχία θα πρέπει να αποχωρήσει από τον Καναδά και να καταστεί ανεξάρτητο κράτος.

Η δυσαρέσκεια απέναντι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο στην περιοχή, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Πολλοί κάτοικοι θεωρούν ότι η ομοσπονδιακή πολιτική -ιδίως υπό φιλελεύθερες κυβερνήσεις- έχει περιορίσει την ανάπτυξη της πετρελαϊκής και ενεργειακής βιομηχανίας προς όφελος περιβαλλοντικών μέτρων. Τον τελευταίο χρόνο όμως έχει ενταθεί η κρίση της ενότητας.

Υπάρχουν βέβαια και οι δημοσκοπήσεις όπως αυτή της Abacus Data που διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο και δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών της Αλμπέρτα παραμένει αντίθετη στην απόσχιση, με περίπου το 25% να τάσσεται υπέρ. Οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας εκτιμούν ότι μια αυτόνομη Αλμπέρτα θα μπορούσε να αξιοποιήσει πλήρως τους φυσικούς της πόρους, διατηρώντας παράλληλα τον πλούτο της επαρχίας.



Πηγή: skai.gr

