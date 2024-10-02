Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μάχες στα σύνορα Ισραήλ- Λιβάνου. Οι μάχες διεξάγονται σώμα με σώμα με τη Χεζμπολάχ να ισχυρίζεται ότι μαχητές της προκάλεσαν απώλειες σε Ισραηλινούς στρατιώτες την ώρα που μια ομάδα προσπαθούσε να περικυκλώσει το χωριό Γιαρούν στο νότιο Λίβανο.

Υποστηρίζει ότι στις 14:00, μαχητές της Χεζμπολάχ «αιφνιδίασαν» τους Ισραηλινούς στρατιώτες πυροδοτώντας έναν εκρηκτικό μηχανισμό και προκαλώντας «απώλειες σε όλα τα μέλη της δύναμης».

Πρόκειται για την τρίτη άμεση αντιπαράθεση με ισραηλινά στρατεύματα στην οποία αναφέρεται σήμερα η Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τους IDF 7 ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες στον νότιο Λίβανο. Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα το θάνατο του πρώτου στρατιώτη, Εϊτάν Όστερ.

Οι 8 στρατιώτες που σκοτώθηκαν

Η σιιτική οργάνωση ανακοίνωσε επίσης συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες που «εισχώρησαν» στην πόλη Μαρούν αλ-Ρας του Λιβάνου, περίπου 5 χιλιόμετρα (2 μίλια) βορειοανατολικά του Γιαρούν. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίθεση όπως και άλλες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Επίσης, η οργάνωση υποστήριξε ότι απέκρουσε επιτυχώς και μια εισβολή ισραηλινού πεζικού στον Λίβανο.

Στοχευμένες επιδρομές στον Λίβανο

Σύμφωνα με τους IDF, αυτή τη στιγμή στον νότιο Λίβανο πολεμάνε δύο μεραρχίες.

Ο στρατός έχει περιγράψει τις χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο ως «περιορισμένες, τοπικές και στοχευμένες επιδρομές», με στόχο την κατεδάφιση της υποδομής της Χεζμπολάχ στη συνοριακή περιοχή.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο στρατός σκοπεύει να τελειώσουν οι επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατό.

Νωρίτερα, ανέφεραν ότι «δυνάμεις της Ταξιαρχίας Καταδρομών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών της Μονάδας Egoz, εντόπισαν και κατέστρεψαν μια υποδομή επίθεσης της Χεζμπολάχ (...) Τα στρατεύματα, σε συνεργασία με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, εξολόθρευσαν τρομοκράτες και εξάρθρωσαν τρομοκρατικές υποδομές μέσω κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας και εμπλοκών σε κοντινή απόσταση».

Οι IDF προσθέτουν ότι «περισσότερες από 150 τρομοκρατικές υποδομές» έχουν καταστραφεί από πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές.



Πηγή: skai.gr

