Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, κάλεσε την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς να καταθέσει τα όπλα και να εγκαταλείψει τη Λωρίδα της Γάζας, πριν από τη σύνοδο του συμβουλίου ασφαλείας, στην οποία πρόκειται να συζητηθεί η επόμενη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Σήμερα, στη σύνοδο του συμβουλίου, θα απαιτήσω να διεξαχθεί ψηφοφορία για να υιοθετήσουμε το σχέδιο του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ: απελευθερώστε αμέσως όλους τους ομήρους, φύγετε από τη Γάζα για άλλες χώρες και καταθέστε τα όπλα», είπε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Σε περίπτωση άρνησης, το Ισραήλ θα ανοίξει «τις πύλες της Κόλασης», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP

