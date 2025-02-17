Το Συμβούλιο Ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει τη συνέχεια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ Ισραηλινοί διαπραγματευτές αναμένονται στο Κάιρο, μετά τις επαφές που είχαν στην Ιερουσαλήμ στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο κ. Ρούμπιο, που αναμένεται σήμερα στη Σαουδική Αραβία, θέλησε να επιδείξει ενιαίο μέτωπο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έναντι των κοινών εχθρών.

«Η Χαμάς δεν μπορεί να παραμείνει στρατιωτική ή κυβερνητική δύναμη πρέπει να εξαλειφθεί», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου απείλησε να ανοίξει τις «πύλες της κόλασης» στη Χαμάς και να «τελειώσει τη δουλειά» με το Ιράν, σύμμαχο του παλαιστινιακού κινήματος.

Οι υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου ανήγγειλαν συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησης σήμερα για να συζητηθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία, τουλάχιστον στη θεωρία, θα εγγυηθεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων και το οριστικό τέλος του πολέμου.

Ανακοίνωσαν επίσης την αποστολή ομάδας ισραηλινών διαπραγματευτών στο Κάιρο σήμερα για να συζητηθεί η συνέχιση της εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Αυτή τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα έφοδο άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία απήχθησαν εκατοντάδες άνθρωποι κι οδηγήθηκαν στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο.

Η κατάπαυση του πυρός λίγο έλειψε να καταρρεύσει πριν από μερικές ημέρες, μετά τις απειλές της Χαμάς να αναστείλει τις απελευθερώσεις ομήρων και του Ισραήλ να ξαναρχίσει τον πόλεμο, με τα μέρη να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Όμως, έπειτα από τις προσπάθειες των μεσολαβητών, του Κατάρ και της Αιγύπτου, η Χαμάς άφησε ελεύθερους προχθές Σάββατο ακόμη τρεις ισραηλινούς ομήρους, κι οι ισραηλινές αρχές 369 παλαιστίνιους κρατούμενους, στο πλαίσιο της έκτης τέτοιας ανταλλαγής από τη 19η Ιανουαρίου.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023, συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας 70, από τους οποίους όμως τουλάχιστον 35 είναι νεκροί, κατά τους υπολογισμούς του ισραηλινού στρατού.

Ο κ. Ρούμπιο καταδίκασε το ότι η Χαμάς κρατά πάντα πτώματα ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας. «Το γεγονός ότι αυτοί οι τρομοκράτες συνεχίζουν να κρατούν ομήρους κι ακόμη και πτώματα μαρτυρά την εξαχρείωσή τους», έκρινε.

Το κίνημα «παίζει με τη φωτιά» μην απελευθερώνοντας όλους τους ομήρους, επέμεινε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που κάνει την πρώτη του περιοδεία στη Μέση Ανατολή, που αναμένεται να τον οδηγήσει επίσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας, που θα ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου, επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 19 ισραηλινοί όμηροι και 1.134 Παλαιστίνιοι. Συνολικά, 33 όμηροι, ανάμεσά τους 8 νεκροί, αναμένεται να επιστραφούν στο Ισραήλ με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 1.900 παλαιστινίων κρατούμενων σε ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ, που έχει θέσει υπό πολιορκία τη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023, οφείλει εξάλλου να επιτρέψει την είσοδο μεγαλύτερων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί κατά την ίδια φάση, με βάση τους όρους της συμφωνίας.

Η τρίτη και τελευταία φάση θα είναι στη θεωρία αφιερωμένη στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, τιτάνιο έργο που ο ΟΗΕ υπολογίζει πως θα απαιτήσει να δαπανηθούν πάνω από 53 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όμως, αν χρειαζόταν κάποια απόδειξη για το πόσο εύθραυστη είναι η ανακωχή, η Χαμάς κατηγόρησε χθες το Ισραήλ για «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας, έπειτα από αεροπορικό βομβαρδισμό που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις αστυνομικοί στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε «ενόπλους».

Το παλαιστινιακό κίνημα κατηγορεί εξάλλου το Ισραήλ πως συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας προκάτ σπιτιών και εξοπλισμού απαραίτητου για να γίνουν έρευνες στα συντρίμμια, κάτι που δείχνει κατ’ αυτό «την αποτυχία» της συμφωνίας.

Στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας μαχητών της Χαμάς με ορμητήριο τη γειτονική Λωρίδα της Γάζας έχασαν τη ζωή τους 1.211 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον θύλακο.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, και στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε, προκαλώντας ανυπολόγιστη καταστροφή στη μικρή παραθαλάσσια περιοχή, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 48.271 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Αν και έχει αποδυναμωθεί, η Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, κάθε άλλο παρά έχει εξαλειφθεί, επισημαίνουν ειδικοί.

Μιλώντας περί «κοινής στρατηγικής» με τον κ. Τραμπ όσον αφορά το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, ο κ. Νετανιάχου εξήρε για ακόμη μια φορά την πρόταση του Ρεπουμπλικάνου οι ΗΠΑ να πάρουν «τον έλεγχο» της παλαιστινιακής περιοχής εκτοπίζοντας τους 2,4 εκατ. κατοίκους της στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία. Το σχέδιο απορρίπτουν οι δύο χώρες, όπως και πολλές άλλες κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο.

«Θα κάνουμε προσπάθεια να διασφαλίσουμε πως αυτό το όραμα θα γίνει πραγματικότητα», είπε ο κ. Νετανιάχου, συνεχίζοντας να αψηφά τη διεθνή κατακραυγή.

Το Ισραήλ κατείχε τη Λωρίδα της Γάζας από το 1967 ως το 2005, προτού προχωρήσει στην επιβολή απόλυτου αποκλεισμού στον παραθαλάσσιο θύλακο όταν πήρε την εξουσία εκεί η Χαμάς. Συνεχίζει να κατέχει από το 1967 τη Δυτική Όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο κ. Νετανιάχου διεμήνυσε εξάλλου ότι το Ισραήλ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα «τελειώσει τη δουλειά» εναντίον του Ιράν, που ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σημαντικότερη «πηγή αστάθειας» στην περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως παρέλαβε από τις ΗΠΑ φορτίο «βαρέων βομβών», τις παραδόσεις των οποίων αποφάσισε να ξαναρχίσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

