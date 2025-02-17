Η διεθνής συμφωνία για την αντιμετώπιση των πανδημιών θα πρέπει να επιτευχθεί «ή τώρα, ή ποτέ», δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με την έναρξη άλλης μιας εβδομάδας διαπραγματεύσεων, στις οποίες δεν συμμετέχουν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Καμία χώρα δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μόνη της την επόμενη πανδημία, υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, τρεις ημέρες αφού οι ΗΠΑ ενημέρωσαν επισήμως ότι δεν θα συμμετέχουν στο εξής στις διαπραγματεύσεις.

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς ετοιμάζεστε να οριστικοποιήσετε τη συμφωνία για την πανδημία, ενόψει της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας», τον προσεχή Μάιο, είπε ο Τέντρος κατά την έναρξη του 13ου κύκλου διαπραγματεύσεων, στην έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη. «Πραγματικά, είναι ή τώρα, ή ποτέ. Αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα επιλέξετε το ‘τώρα’ επειδή ξέρετε τι διακυβεύεται», πρόσθεσε.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν ως στόχο να οριστικοποιηθεί η συμφωνία πριν από την ετήσια συνέλευση των χωρών μελών του ΠΟΥ, τον Μάιο.

Τον Δεκέμβριο του 2021 οι χώρες μέλη του ΠΟΥ αποφάσισαν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία για την πρόληψη των πανδημιών και την προετοιμασία τους για την αντιμετώπισή τους, ώστε να αποφευχθούν τα σοβαρά λάθη που έγιναν κατά την πανδημία της Covid-19. Εκκρεμούν ωστόσο ακόμη σημαντικά ζητήματα, όπως αυτό του διαμοιρασμού των πληροφοριών για τους νεοεμφανιζόμενους παθογόνους παράγοντες και τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από αυτήν την πληροφόρηση, όπως είναι η ανακάλυψη εμβολίων και θεραπειών.

«Θυμάστε τα μαθήματα που πήραμε, με σκληρό τρόπο, από την Covid-19, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 20 εκατομμύρια (ανθρώπους) και συνεχίζει να σκοτώνει. Για αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ: για να προστατεύσουμε τις μελλοντικές γενιές από τις συνέπειες των πανδημιών», υπογράμμισε ο Τέντρος.

«Για την επόμενη πανδημία, το ερώτημα δεν είναι εάν θα συμβεί, αλλά πότε θα συμβεί. Πολλά πράγματα μας το υπενθυμίζουν συνεχώς γύρω μας: ο Έμπολα, ο ιός Μάρμπουργκ, η ιλαρά, η mpox, η γρίπη, η απειλή της επόμενης άγνωστης ασθένειας», συνέχισε.

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο απέσυρε τις ΗΠΑ από τον ΠΟΥ. Το διάταγμα ορίζει ότι η Ουάσινγκτον θα σταματήσει να διαπραγματεύεται κατά τη φάση της αποχώρησης, η οποία διαρκεί έναν χρόνο.

Ο Τέντρος είπε σήμερα ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν επισήμως σήμερα τον Οργανισμό για την αποχώρησή τους από τις διαπραγματεύσεις. «Καμία χώρα δεν μπορεί να προστατευθεί μόνη. Με τις διμερείς συμφωνίες δεν θα πάμε μακριά», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, ο οποίος ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον θα αναθεωρήσει την απόφασή της.

