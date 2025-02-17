Γερουσιαστής κατά Τραμπ: «Έχουμε πολύ μικρή όρεξη να καταλάβουμε τη Γάζα»

Δεν συμφωνούν όλοι οι Ρεπουμπλικανοί με τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της Γάζας και μετατροπή της σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένα από τα «βαριά» ονόματα των Ρεπουμπλικανών, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι υπάρχει «πολύ μικρή όρεξη» οι ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γάζα «με οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή».

Ο Γκράχαμ μιλούσε σε δημοσιογράφους μετά από συναντήσεις μια δικομματικής αντιπροσωπείας της Γερουσίας των ΗΠΑ με Ισραηλινούς αξιωματούχους στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ στρέφεται κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε συνάντηση με τη δικομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών και με την αναπληρώτρια ειδική απεσταλμένη στη Μέση Ανατολή Μόργκαν Ορτάγκους (κάτω φωτό), ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε την Τουρκία ότι συνεργάζεται με το Ιράν για να μεταφέρουν χρήματα στη Χεζμπολάχ.



Ο Σάαρ δήλωσε ότι «υπάρχει μια εντατική προσπάθεια του Ιράν για λαθραία μεταφορά χρημάτων στον Λίβανο, προκειμένου η Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την εξουσία και το στάτους της... Η προσπάθεια αυτή γίνεται, μεταξύ άλλων, μέσω της Τουρκίας και με τη συνεργασία της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.