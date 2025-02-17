Βατικανό: Σε σταθερή κατάσταση ο Πάπας Φραγκίσκος

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος νοσηλεύεται με πολυμικροβιακή αναπνευστική λοίμωξη, είναι σε σταθερή κλινική κατάσταση και δεν έχει πυρετό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Βατικανό. Σημειώνει ότι η περίπλοκη κλινική εικόνα του απαιτεί επαρκή χρόνο νοσηλείας στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, οπότε θα απέχει από τα ποιμαντικά του καθήκοντα.

«Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες και σήμερα έδειξαν πολυμικροβιακή λοίμωξη της αναπνευστικής οδού, η οποία οδήγησε σε περαιτέρω αλλαγή στη θεραπεία.

«Όλες οι εξετάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι ενδεικτικές μιας σύνθετης κλινικής εικόνας που θα απαιτήσει κατάλληλη νοσηλεία».

Το νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης

