Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Τσάχι Χάνεγκμπι, και "δεξί χέρι του Νετανιάχου" δήλωσε πως αναμένει ότι οι μάχες στη Γάζα θα συνεχιστούν τουλάχιστον για όλο το 2024, παρά τις κλιμακούμενες διεθνείς αντιδράσεις.

Οι μάχες στη Γάζα θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλους επτά μήνες, ανέφερε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο 67χρονος διπλωμάτης ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ ελέγχει το 75% του «διαδρόμου της Φιλαδέλφειας» – κατά μήκος των συνόρων Γάζας - Αιγύπτου.

"Μέσα στη Γάζα, ο Ισραηλινός Στρατός ελέγχει τώρα το 75% του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, και πιστεύω ότι θα τον ελέγξει όλο με τον καιρό. Μαζί με τους Αιγύπτιους, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αποτραπεί το λαθρεμπόριο όπλων", είπε στον ισραηλινό δημόσιο σταθμό Kan, σύμφωνα με το Reuters.

Μια μέρα μετά την εκλογή του στην αρχηγία του Εργατικού Κόμματος με συντριπτική πλειοψηφία, ο πρώην αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Γιάιρ Γκολάν, κατήγγειλε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος με τη Χαμάς.

Στις ΗΠΑ κατασκευάστηκαν οι βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή της Κυριακής που προκάλεσε τον θάνατο 45 Παλαιστινίων στον προσφυγικό καταυλισμό στη Ράφα, αναφέρει στο μεταξύ δημοσίευμα των New York Times.

Στο δημοσίευμά τους οι ΝΥΤ παραθέτουν οπτικά στοιχεία που εξετάστηκαν από ειδικούς στα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν οι ΝΥΤ, τα συντρίμμια των πυρομαχικών στο σημείο της επίθεσης την επόμενη μέρα ήταν υπολείμματα από ένα GBU-39, μια βόμβα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

