Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι το μπλοκ του ΝΑΤΟ έπρεπε να είχε διαλυθεί μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και τον τερματισμό του Συμφώνου της Βαρσοβίας, δήλωσε την Τετάρτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνάντηση με τους επικεφαλής ξένων πρεσβειών για το ουκρανικό ζήτημα.

«Σήμερα, πολλοί ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες στη Δύση εκφράζουν την άποψη που διακήρυσσαν οι συνάδελφοί τους εδώ και πολλά πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Δηλαδή το γεγονός ότι όταν έπαψε να υπάρχει το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, όταν η Σοβιετική Ένωση έτεινε το χέρι της για ενοποίηση με την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Δύση συνολικά στη βάση της ισότητας, των αμοιβαίων οφελών και του σεβασμού και ουσιαστικά κανείς δεν διάλυσε το ΝΑΤΟ. Και στην πραγματικότητα κανείς δεν το σχεδίαζε», ανέφερε ο Ρώσος υπουργός.

Ο Λαβρόφ σημείωσε, σύμφωνα με το TASS, ότι «μόλις χθες, ένας διάσημος Αμερικανός οικονομολόγος, ο πολιτικός επιστήμονας Τζέφρι Σακς, ανέφερε αυτό το λάθος σε μια συνέντευξη με τον [Αμερικανό δημοσιογράφο που πήρε συνέντευξη από τον Πούτιν] Τάκερ Κάρλσον». «Αυτό δεν έγινε. Τώρα, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο λόγος ήταν η ακαταμάχητη επιθυμία των ΗΠΑ να διατηρήσουν τον έλεγχο της Ευρώπης μέσω του ΝΑΤΟ» υποστήριξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.