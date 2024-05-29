Λογαριασμός
Ερντογάν: Ο κόσμος παρακολουθεί σε live μετάδοση τη βαρβαρότητα του «βαμπίρ» Νετανιάχου 

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «καμία χώρα δεν είναι ασφαλής εάν το Ισραήλ δεν υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο»

Ερντογάν

Νέα σφοδρή επίθεση στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

«Ο κόσμος παρακολουθεί ‘’live’’ τη βαρβαρότητα του Νετανιάχου» δήλωσε την Τετάρτη ο Ταγίπ Ερντογάν, αποκαλώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «βαμπίρ»

Απευθυνόμενος στην ΚΟ του κόμματός του, (AKP) o Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «καμία χώρα δεν είναι ασφαλής εάν το Ισραήλ δεν υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο».

Αυτή η «γενοκτονία, η θηριωδία και η βαρβαρότητα» πρέπει να σταματήσει από μια ενωμένη συμμαχία της ανθρωπότητας προτού ο Νετανιάχου και το δίκτυο δολοφόνων του βγουν εκτός ελέγχου» σημείωσε ο Ερντογάν.  

«Η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου και του Τύπου, τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών πεθαίνουν επίσης, ενώ η ανθρωπότητα πεθαίνει στη Γάζα» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

«Ο Σιωνισμός αποκαλύπτεται σε όλο τον κόσμο» είπε. 

Μήνυμα με «ευχές» για την 571η επέτειο της «κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης» έστειλε νωρίτερα στους Τούρκους ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο για «μια από τις πιο σπουδαίες νίκες της παγκόσμιας και της τουρκικής ιστορίας». 

