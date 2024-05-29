Μια μέρα μετά την εκλογή του στην αρχηγία του Εργατικού Κόμματος με συντριπτική πλειοψηφία, ο πρώην αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Γιάιρ Γκολάν, κατήγγειλε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος με τη Χαμάς.

Ο Γκολάν είπε στον ισραηλινό σταθμό Radio 103FM ότι το Ισραήλ έπρεπε να είχε τελειώσει τον πόλεμο στη Γάζα πριν από τεσσερισήμισι μήνες, «όταν ολοκληρώσαμε το βήμα της συντριβής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς».

«Αυτή ήταν η σωστή συγκυρία», επέμεινε.

«Δυστυχώς, ο πρωθυπουργός δεν θέλει να απελευθερώσει τους ομήρους, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό θα οδηγήσει στο τέλος των μαχών, και παρασύρει τη χώρα σε μια καταστροφή. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε πορεία» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

