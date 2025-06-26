Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε σήμερα να αναβληθούν οι ακροαματικές συνεδριάσεις στη δίκη του για διαφθορά εξαιτίας των «περιφερειακών και παγκόσμιων εξελίξεων», μετά τη 12ήμερη κρίση με το Ιράν και ενώ συνεχίζονται οι μάχες στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ζητούμε με σεβασμό από το δικαστήριο να διατάξει την ακύρωση των ακροαματικών συνεδριάσεων κατά τις οποίες ο πρωθυπουργός επρόκειτο να καταθέσει μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες», γράφει ο δικηγόρος του Νετανιάχου σε αίτημα που διαβιβάσθηκε στο δικαστήριο, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός «είναι υποχρεωμένος να αφιερώνει όλο το χρόνο του και την ενέργειά του στη διαχείριση μέγιστης σημασίας προβλημάτων, εθνικών, διπλωματικών και ασφαλείας».

Η αντιπολίτευση καλεί τον Τραμπ να μην αναμιγνύεται στα εσωτερικά της χώρας

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να «αναμειγνύεται» στις εσωτερικές υποθέσεις του εβραϊκού κράτους, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ αξίωσε την «άμεση» ακύρωση της δίκης για υπόθεση διαφθοράς του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Τέτοιο κυνήγι μαγισσών, σε βάρος ενός άνδρα που έδωσε τόσα πολλά, είναι αδιανόητο για εμένα. Αξίζει κάτι πολύ καλύτερο απ’ αυτό, και το κράτος του Ισραήλ επίσης. Η δίκη του Μπίμπι Νετανιάχου πρέπει να ακυρωθεί αμέσως», έγραψε χθες, Τετάρτη, πληκτρολογώντας τις δύο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να «δοθεί χάρη» στον «μεγάλο ήρωα που έκανε τόσα πολλά για το κράτος» του Ισραήλ, πρόσθεσε.

Αντιδρώντας σήμερα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ του κεντροδεξιού κόμματος Yesh Atid υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία των ισραηλινών δικαστηρίων.

«Είμαστε ευγνώμονες στον πρόεδρο Τραμπ, αλλά (...) ο πρόεδρος δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε μια δικαστική διαδικασία μιας ανεξάρτητης χώρας», δήλωσε σε συνέντευξή του στον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet.

Ο Λαπίντ συντάχθηκε με μια τοποθέτηση ενός από τα επιφανή ακροδεξιά στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού Νετανιάχου, που ζήτησε από τον Τραμπ να μείνει μακριά από τη δίκη.

«Δεν είναι ρόλος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να παρεμβαίνει στις δικαστικές διαδικασίες του Κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Σίμτσα Ρότμαν, από το Θρησκευτικό Σιωνιστικό Κόμμα και πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής της Κνεσέτ, με ανάρτησή του στο X.

Παράλληλα, ο Ρόθμαν υποστήριξε ότι «ο χειρισμός των υποθέσεων από τον Νετανιάχου μετατρέπει την εικόνα του Κράτους του Ισραήλ από περιφερειακή και παγκόσμια δύναμη σε μπανανία».

Η απαίτηση Τραμπ για ακύρωση της δίκης Νετανιάχου έτυχε της στήριξης μεταξύ άλλων του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ηγετικής φυσιογνωμίας της ισραηλινής ακροδεξιάς, και του υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. Ο Μπεν-Γκβιρ έκρινε την τρέχουσα δίκη πολιτικά υποκινούμενη.

Ο Σάαρ, από την πλευρά του, έκρινε ότι είναι «αντίθετο με το θεμελιώδες αίσθημα δικαιοσύνης» η συνέχιση της δίκης εν καιρώ πολέμου.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει δίκη για διαφθορά, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Η δίκη του άρχισε τον Μάιο του 2020. Διακόπηκε εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ξανά λόγω του πολέμου με την Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η υπεράσπισή του έχει υποβάλει επανειλημμένα αιτήσεις αναβολής επικαλούμενη τις εχθροπραξίες, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Νετανιάχου αρνείται οποιοδήποτε αδικοπραγία.

Τον Μάιο του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος πρώην και υποψήφιος για την επανεκλογή του την εποχή εκείνη πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάστηκε σε ποινική δίκη, για απάτη στην υπόθεση της καταβολής χρημάτων σε πορνοστάρ για την εξαγορά της σιωπής της. Δικαστήριο αποφάσισε να μην του επιβληθεί ποινή τον Ιανουάριο, ημέρες προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Όπως και σε ποικίλες άλλες υποθέσεις για τις οποίες αντιμετώπισε διώξεις, παρουσίασε την καταδίκη του ως «κυνήγι μαγισσών» ενορχηστρωμένο από πολιτικούς αντιπάλους του.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο πρώτος εν ενεργεία αρχηγός κυβέρνησης του Ισραήλ που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ποινική δίκη.

