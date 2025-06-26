Τουλάχιστον 29 μαθητές Λυκείου έχασαν τη ζωή τους χθες, Τετάρτη, στο Μπανγκί, πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, σε ποδοπάτημα που προκλήθηκε από την έκρηξη ενός ηλεκτρικού μετασχηματιστή στη διάρκεια των απολυτηρίων εξετάσεων του μπακαλορεά.

Τη στιγμή της έκρηξης, γύρω στις 13:00, λίγο περισσότεροι από 5.300 μαθητές συμμετείχαν στη δεύτερη ημέρα των εξετάσεων.

Σκηνές αλλοφροσύνης στα νοσοκομεία

Επιτηρητές και μαθητές επιχείρησαν πανικόβλητοι να διαφύγουν, μερικοί πηδώντας από τον πρώτο όροφο του κτιρίου. Πολλοί τραυματίες συνέρρευσαν στα νοσοκομεία, με ασθενοφόρα, πάνω σε καρότσες ημιφορτηγών, με μοτοσικλέτες-ταξί, σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και μεταφερόμενοι στα χέρια.

Το νοσοκομείο κατακλύσθηκε από τον πληθυσμό, σε σημείο να εμποδίζονται νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενοφόρα», δήλωσε πηγή στο υπουργείο Υγείας.

Σημαντικές δυνάμεις ασφαλείας, κυανόκρανοι της Ολοκληρωμένης Αποστολής Σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (MINUSCA), αστυνομικοί και χωροφύλακες, πήραν θέσεις γύρω από το σχολικό ίδρυμα, το Λύκειο Μπαρτελεμί Μπογκάντα, και νοσοκομεία.

Τριήμερο εθνικό πένθος

Ο Πρόεδρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας Φοστέν Αρκάνζ Τουαντερά κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος.

«Θέλω να καταθέσω την αλληλεγγύη μου και τα συλλυπητήριά μου στους γονείς των υποψηφίων που έχασαν τη ζωή τους, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στους μαθητές, και να τους υποβάλω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου, καθώς και τις ειλικρινείς ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», δήλωσε ο Τουαντερά σε βίντεο

Ο υπουργός Παιδείας Ορελιάν-Σεμπλίς Κονγκμπελέ-Ζενγκάς διαβεβαίωσε χθες σε ανακοίνωσή του ότι «θα ληφθούν γρήγορα μέτρα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες αυτού του επεισοδίου».

«Σε επόμενη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθέι η ημερομηνία επανάληψης των υπόλοιπων εξετάσεων» στο Λύκειο αυτό, ενώ «οι υποψήφιοι των άλλων κέντρων (...) καλούνται να συνεχίσουν κανονικά τις εξετάσεις τους», προστίθεται στο κείμενο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

