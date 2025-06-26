Μέση Ανατολή: Οι νέες προτεραιότητες Τραμπ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αμερικανικές διπλωματικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή, με βασικό στόχο την εκτόνωση των εστιών έντασης ύστερα από τον πρόσφατο «Πόλεμο των 12 Ημερών». Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο περιλαμβάνουν την επανέναρξη των επαφών με το Ιράν, την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

Με φόντο το πάγωμα Ισραήλ-Ιράν: Διπλωματική κινητικότητα από ΗΠΑ

Μετά την εδραίωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, έχει καταγραφεί έντονη κινητικότητα από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο πρόεδρος και το επιτελείο του στοχεύουν στη γρήγορη διαχείριση των «πολλαπλών ανοιχτών πληγών» που ταλανίζουν την περιοχή.

Επανεκκίνηση επαφών ΗΠΑ και Ιράν;

Δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ καλλιεργούν εικόνα ότι οι διμερείς επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ειδικά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναμένεται να ξαναρχίσουν σύντομα. Ωστόσο, παρά το φαινομενικά «θετικό momentum», δεν λείπουν οι προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη, πως σε περίπτωση απουσίας διαλόγου ενδέχεται να υπάρξουν νέες αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Προς το παρόν, οι επίσημες αντιδράσεις από το Ιράν παραμένουν περιορισμένες, τηρώντας «αινιγματική σιγή».

Συμφωνία για τη Γάζα στο προσκήνιο

Στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας επανέρχεται το ενδεχόμενο εκεχειρίας στη Γάζα σε συνδυασμό με την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων. Ενδεικτική είναι η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «η συμφωνία είναι πολύ κοντά», με τη Χαμάς να επιβεβαιώνει την ύπαρξη εντατικών παρασκηνιακών διαβουλεύσεων. Παράλληλα, ισραηλινοί κυβερνητικοί κύκλοι αναγνωρίζουν τις επαφές, αλλά επισημαίνουν τις διαφορές που δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, απευθείας διαπραγματεύσεις. Νέα δυναμική, ωστόσο, αναδεικνύεται σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Al-Arabi Al-Jadeed, που επικαλείται πηγές από κυβερνήσεις της περιοχής, αναφέροντας ότι «πλησιάζει η έναρξη απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σε Ντόχα ή Κάιρο».

Βελτίωση σχέσεων Ισραήλ – Συρίας

Επιπλέον, δηλώσεις του Στιβ Γουίτκοφ υπογραμμίζουν ότι «και άλλες αραβικές κυβερνήσεις θα υπογράψουν Συμφωνίες του Αβραάμ», με τις πληροφορίες για παρασκηνιακές επαφές ανάμεσα σε Ισραήλ και το νέο συριακό καθεστώς να πληθαίνουν. Επικουρικά, πρόσφατες αναφορές του επικεφαλής του ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Τσάχι Χανέγκμπι, ενισχύουν το σενάριο ενίσχυσης των σχέσεων μέσω «τακτικών παρασκηνιακών επαφών με Λίβανο και Συρία».

Η παρούσα περιφερειακή στρατηγική των ΗΠΑ φαίνεται να περνά πρωτίστως μέσα από τη στενή συνεργασία του προέδρου Τραμπ με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Ο ίδιος ο Τραμπ άλλωστε, δεν δίστασε να δηλώσει δημόσια πως «το κυνήγι μαγισσών που στήθηκε με τις δίκες που τον βαραίνουν πρέπει άμεσα να λάβει τέλος», υπογραμμίζοντας τον προσωπικό χαρακτήρα της συμμαχίας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Πηγή: Deutsche Welle

