Η Μόσχα δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχει σημειωθεί ακόμη πρόοδος ως προς τον καθορισμό ημερομηνίας για τον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Ένα άλλο ρωσικό πρακτορείο, το TASS, μετέδωσε δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία είναι υπέρ της συνέχισης των αμερικανικών προσπαθειών διαμεσολάβησης.

Οι δια ζώσης διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ξεκίνησαν εκ νέου στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου, έπειτα από διάλειμμα άνω των τριών ετών, και οδήγησαν σε σειρά ανταλλαγών αιχμαλώτων και στην επιστροφή σορών νεκρών στρατιωτών.

Ωστόσο, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος προς μια κατάπαυση του πυρός, την οποία επιδιώκει η Ουκρανία με τη στήριξη της Δύσης.

