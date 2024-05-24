Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε τηλεφωνική σύσκεψη με τη συμμετοχή πολλών υπουργών της κυβέρνησής του, μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που διέταξε τη χώρα του να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Η σύσκεψη επρόκειτο να ξεκινήσει στις 17.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Το Τελ Αβίβ αναμένεται να απορρίψει την απόφαση του Δικαστηρίου.

Το Ισραήλ θα μπορούσε να αποδεχθεί την απόφαση ως έχει, να την αποδεχθεί υπό όρους, όπως η απελευθέρωση των ομήρων, η αποστρατιωτικοποίηση κ.λπ., ή να απορρίψει την απόφαση.

Ο σκληροπυρηνικός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς διεμήνυσε ότι «αυτοί που απαιτούν από το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο, απαιτούν να σταματήσει να υπάρχει». «Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε αυτό» επισήμανε.

Από πλευράς του, ο επίσης σκληροπυρηνικός υπουργός Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ σημείωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να αγνοήσει την απόφαση της διεθνούς αρχής και να συνεχίσει την επιχείρηση.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

