Συντριβή ελικοπτέρου Ραϊσί: Δεν βλέπει εγκληματική ενέργεια το Ιράν

Προκαταρκτική έκθεση που συνέταξε ο στρατός του Ιράν ανέφερε ότι δεν έχουν βρεθεί αποδεικτικά στοιχεία για εγκληματική ενέργεια ή επίθεση μέχρι στιγμής στις έρευνες για τη συντριβή του ελικοπτέρου που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί, ανέφεραν σήμερα κρατικά ΜΜΕ.

Ο σκληροπυρηνικός Ραϊσί, που θεωρείτο πιθανός διάδοχος του Ανώτατου Ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε έπεσε σε άσχημες καιρικές συνθήκες στα βουνά κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν την Κυριακή.

"Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις πυροβολισμού ή κάτι παρόμοιου στα συντρίμμια του ελικοπτέρου το οποίο συνετρίβη σε μια περιοχή με μεγάλο υψόμετρο και τυλίχθηκε στις φλόγες", ανέφερε η έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων.

"Τίποτα ύποπτο δεν έχει παρατηρηθεί στις συνομιλίες του κέντρου ελέγχου με το πλήρωμα της πτήσης", προστίθεται στο κείμενο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν καθώς θα προχωράει η έρευνα, αναφέρει η έκθεση.

Ο Ραϊσί τάφηκε στην ιερή για τους σιίτες πόλη Μασχάντ χθες, Πέμπτη, τέσσερις ημέρες μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου κατά την οποία σκοτώθηκαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλοι έξι άνθρωποι.

Ειδικοί λένε πως το Ιράν διαθέτει κακό ιστορικό στην αεροπορική ασφάλεια, με επαναλαμβανόμενες συντριβές αεροσκαφών, πολλά από τα οποία είναι αμερικανικής κατασκευής που αγοράστηκαν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η Τεχεράνη λέει πως οι κυρώσεις των ΗΠΑ την εμποδίζουν επί μακρόν να αγοράσει νέα αεροσκάφη ή ανταλλακτικά από τη Δύση προκειμένου να εκσυγχρονίσει τον στόλο της.

Το Ιράν κήρυξε πενθήμερο πένθος για τον Ραϊσί, που εφάρμοσε τις πολιτικές του Χαμενεΐ, κατέστειλε τις δημόσιες διαφωνίες και υιοθέτησε αυστηρή γραμμή σε θέματα εξωτερικής πολιτικής περιλαμβανομένων των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον για την αναβίωση της συμφωνίας του 2015 για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Οι προεδρικές εκλογές προγραμματίζεται να διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

