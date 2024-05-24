Λογαριασμός
Χαμάς προς Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Εφαρμόστε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου

Η Χαμάς χαιρέτισε το σχέδιο του Διεθνούς Δικαστηρίου να στείλει ερευνητική επιτροπή στη Γάζα, υποσχόμενη να συνεργαστεί 

Γάζα

Την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση στη Ράφα χαιρέτισε η Χαμάς, ζητώντας από τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να την εφαρμόσουν.

Η Χαμάς χαιρέτισε το σχέδιο του Διεθνούς Δικαστηρίου να στείλει ερευνητική επιτροπή για τα τεκταινόμενα στη Γάζα, υποσχόμενη να συνεργαστεί 



Αξιωματούχος της Χαμάς σημείωσε πάντως ότι η απόφαση για τη Ράφα (νότια του θύλακα) δεν επαρκεί, ζητώντας να σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ σε όλη τη Γάζα. 

O εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής από πλευράς του χαιρέτισε επίσης την απόφαση του ΔΔ, σημειώνοντας στο Reuters ότι αντιπροσωπεύει «διεθνή συναίνεση» για να τελειώσει ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα. 
 
TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ Μέση Ανατολή Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
