Την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση στη Ράφα χαιρέτισε η Χαμάς, ζητώντας από τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να την εφαρμόσουν.



Η Χαμάς χαιρέτισε το σχέδιο του Διεθνούς Δικαστηρίου να στείλει ερευνητική επιτροπή για τα τεκταινόμενα στη Γάζα, υποσχόμενη να συνεργαστεί

Αξιωματούχος της Χαμάς σημείωσε πάντως ότι η απόφαση για τη Ράφα (νότια του θύλακα) δεν επαρκεί, ζητώντας να σταματήσει η επίθεση του ΙσραήλO εκπρόσωπος τηςαπό πλευράς του χαιρέτισε επίσης την απόφαση του ΔΔ, σημειώνοντας στο Reuters ότι αντιπροσωπεύει «διεθνή συναίνεση» για να τελειώσει ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα.

