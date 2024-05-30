Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρακολούθησε τη διεθνή διακλαδική στρατιωτική άσκηση «Efes-2024», που διεξάγεται υπό την επίβλεψη της τουρκικής Στρατιάς του Αιγαίου.

Μιλώντας από το πεδίο της άσκησης στη Σμύρνη, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «καμία χώρα δεν αποτελεί στόχο της άσκησης Efes-2024. Η άσκησή μας διεξάγεται με ένα γενικό σενάριο βασισμένο σε επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης».

Ανέφερε, επίσης: «Είμαστε με την πλευρά της ειρήνης και της συνεργασίας, όχι της έντασης και της σύγκρουσης. Θέλουμε να ζούμε δίπλα-δίπλα με τις χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε την ίδια γεωγραφία. Δεν τρέφουμε εχθρότητα και προκατάληψη έναντι οποιασδήποτε χώρας. Δεν έχουμε βλέψεις στα δικαιώματα γης και κυριαρχίας κανενός. Ποτέ δεν αφήσαμε και δεν θα αφήσουμε στον αέρα το χέρι που μας απλώνεται με ειλικρίνεια. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, επαφή και ενίσχυση των δεσμών μας με οποιονδήποτε σέβεται τα συμφέροντα της Τουρκίας και θέλει να αναπτύξει συνεργασία μαζί μας. Πρόσφατα, έχουμε κάνει πολλά βήματα για να αυξήσουμε τον αριθμό των φίλων μας. Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε την πορεία μας με νέες πρωτοβουλίες».

Σημείωσε, επίσης, ότι «η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που βρίσκεται μακριά από τις παγκόσμιες εξελίξεις. Βρίσκεται στη γεωγραφία όπου οι συγκρούσεις, οι πολιτικές κρίσεις και οι διαμάχες στον κόσμο είναι οι πιο έντονες. Ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, των γειτόνων μας στη Μαύρη Θάλασσα, έχει φτάσει στον τρίτο χρόνο του. Οι προσπάθειές μας με στόχο την εγκαθίδρυση μιας δίκαιης ειρήνης μέσω της διαδικασίας της Κωνσταντινούπολης δυστυχώς εμποδίστηκαν και σαμποταρίστηκαν από τα λόμπι του πολέμου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν στις εξελίξεις γύρω από το Κουρδικό στον Βορρά της Συρίας και του Ιράκ, θέμα εξαιρετικά «καυτό» για την Τουρκία: «Παρακολουθούμε στενά τις επιθετικές ενέργειες της τρομοκρατικής οργάνωσης κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας και της Συρίας με το πρόσχημα μιας λαϊκής ψηφοφορίας. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ σε μια τρομοκρατική οργάνωση να εγκαθιδρύσει ένα τρομοκρατικό κράτος (σ.σ. Τεροριστάν το αναφέρει χαρακτηριστικά) στο βόρειο τμήμα της Συρίας και του Ιράκ, ακριβώς πέρα από τα νότια σύνορά της. Μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα, έχουμε ήδη κάνει ό,τι πρέπει να γίνει και δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε ξανά δράση εάν αντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση».

Στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος απέρριψε το επιχείρημα ότι οι κινήσεις των συμμάχων και ιδιαίτερα των ΗΠΑ -τις οποίες δεν κατονόμασε- στη βόρεια Συρία αποσκοπούν στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Θέλω να τονίσω ότι το επιχείρημα της καταπολέμησης του Ισλαμικού Κράτους δεν έχει πλέον καμία ισχύ στα μάτια μας. Είμαστε ο μόνος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που έχει καταφέρει το βαρύτερο πλήγμα σε αυτή την οργάνωση, πολεμώντας και νικώντας το Ισλαμικό Κράτος στο πεδίο. Ως εκ τούτου, γνωρίζουμε πολύ καλά τι επιδιώκεται να γίνει μέσω αυτής της οργάνωσης και τι είδους παιχνίδι παίζεται στην περιοχή μας».

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη, η ηρεμία και η σταθερότητα θα επικρατήσουν στην αχανή γεωγραφία που εκτείνεται από το Πακιστάν έως το Αφγανιστάν, από τη Λιβύη έως τη Σομαλία και το Σουδάν, από τις Τουρκικές Δημοκρατίες έως τα Βαλκάνια. Δεν διαχωρίζουμε την ασφάλεια όλων αυτών των χωρών, τις οποίες ορίζουμε ως τη γεωγραφία της καρδιάς μας, από την ασφάλεια του δικού μας έθνους» συμπλήρωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

