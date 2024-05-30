Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι «έχει έρθει η ώρα» τα μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας να επανεξετάσουν κάποιους από τους περιορισμούς που συνδέονται με τη χρήση των όπλων με τα οποία εφοδιάζουν την Ουκρανία, για να τη στηρίξουν στον αγώνα της κατά της Ρωσίας.

Ενώ η ουκρανική ηγεσία προτρέπει τις κυβερνήσεις, από το Βερολίνο μέχρι την Ουάσινγκτον, να χαλαρώσουν τους περιορισμούς, οι δυτικές χώρες εμφανίζονται διχασμένες τις τελευταίες εβδομάδες για το αν θα πρέπει να επιτραπεί στον ουκρανικό στρατό να πλήττει στόχους εντός του ρωσικού εδάφους. Ορισμένοι από τους συμμάχους της Ουκρανίας, όπως η Βρετανία, οι χώρες της Βαλτικής και η Δανία υποστηρίζουν ότι αυτό αποτελεί μέρος της νόμιμης αυτοάμυνας εναντίον του εισβολέα, όμως άλλοι εκφράζουν φόβους ότι η Δύση θα μπορούσε να παρασυρθεί στον πόλεμο. Ο πρωθυπουργός του Βελγίου είπε αυτήν την εβδομάδα ότι τα F-16 που η χώρα του σχεδιάζει να αρχίσει να στέλνει από εφέτος στην Ουκρανία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο εντός των συνόρων της χώρας. Η Γερμανία έχει επίσης θέσει παρόμοιους περιορισμούς στη χρήση των βαρέων όπλων, όπως των αρμάτων μάχης Leopard.

«Οι σύμμαχοι παραδίδουν πολλά διαφορετικά είδη στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία και κάποιοι από αυτούς επέβαλαν ορισμένους περιορισμούς στη χρήση αυτών των όπλων (…) Αυτές είναι εθνικές αποφάσεις» είπε ο Στόλτενμπεργκ σε μια ομιλία του στην Πράγα, πριν από την άτυπη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. «Όμως πιστεύω ότι υπό το φως του πώς εξελίχθηκε αυτός ο πόλεμος (…) έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε ορισμένους από αυτούς τους περιορισμούς, για να δώσουμε στους Ουκρανούς τη δυνατότητα να αμυνθούν πραγματικά», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

