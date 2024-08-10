Mπορέλ: Η ΕΕ τρομοκρατημένη από το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο στη Γάζα

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα «τρομοκρατημένος» από το πολύνεκρο ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός σχολείου στη Γάζα.

«Τρομοκρατημένος από τις εικόνες ενός σχολείου της Γάζα που χρησιμοποιείτο ως καταφύγιο, το οποίο επλήγη από ένα ισραηλινό πλήγμα, που προκάλεσε δεκάδες θύματα μεταξύ των Παλαιστινίων. Τουλάχιστον 10 σχολεία έχουν στοχοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτές τις σφαγές», έγραψε ο Μπορέλ στο Χ.

Βρετανία

Η Βρετανία δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένη» από τον πολύνεκρο ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ενός σχολείου στη Γάζα, ζητώντας την εφαρμογή «μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός».

«Η Χαμάς πρέπει να σταματήσει να θέτει σε κίνδυνο του αμάχους, το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», δήλωσε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι στο Χ.

«Χρειαζόμαστε μια άμεση κατάπαυση του πυρός για την προστασία των αμάχων, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό των περιορισμών στην παροχή βοήθειας», συμπλήρωσε.

Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας λέει η Τουρκία

Η Τουρκία κατήγγειλε σήμερα ένα «νέο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», μετά το πολύνεκρο πλήγμα εναντίον ενός σχολείου στη Γάζα, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Το Ισραήλ διέπραξε ένα νέο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας σφαγιάζοντας περισσότερους από 100 αμάχους, που είχαν βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο», γράφει το τουρκικό υπουργείο, το οποίο καταγγέλλει «μία ακόμη φορά», τη βούληση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να «υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση του πυρός».

«Αυτή η επίθεση δείχνει για μία ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου θέλει να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

«Οι διεθνείς παράγοντες που δεν λαμβάνουν μέτρα για να σταματήσουν το Ισραήλ καθίστανται συνεργοί αυτών των εγκλημάτων», συμπληρώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Οι αρχές στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα ότι περίπου 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς με στόχο σχολείο, όπου είχαν βρε καταφύγιο εκτοπισμένοι στην πόλη της Γάζας, δυο ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς σε άλλα δυο σχολικά κτίρια.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι περίπου 20 μαχητές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ επιχειρούσαν από το σχολείο που χτυπήθηκε.

«Το συγκρότημα και το τζαμί που χτυπήθηκε μέσα του χρησίμευαν ως ενεργή στρατιωτική εγκατάσταση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ» είπε ο αντισυνταγματάρχης Nadav Shoshani στο X.

Πρόσθεσε ότι τα στοιχεία για τις απώλειες που δόθηκαν από το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Χαμάς «δεν ευθυγραμμίζονται με τις πληροφορίες που κατέχει ο IDF, τα ακριβή πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν και την ακρίβεια του χτυπήματος».

Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, που επικαλέστηκε το WAFA, ο βομβαρδισμός «στοχοποίησε εκτοπισμένους που έκαναν την πρωινή προσευχή», στοιχείο που εξηγεί «τον αριθμό των θυμάτων», που κατά την πηγή ξεπερνά «τους 100 νεκρούς».

Γαλλία

Η Γαλλία «καταδίκασε» σήμερα «κατηγορηματικά» το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός σχολείου στην πόλη της Γάζας, με 93 νεκρούς, σύμφωνα με τον απολογισμό της Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας.

«Εδώ και εβδομάδες, σχολικά κτίρια στοχοθετούνται επανειλημμένα, με έναν αφόρητο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων», επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας σε ένα δελτίο τύπου, υπενθυμίζοντας πως «ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι επιβεβλημένος από το Ισραήλ».

Ιράν

Το Ιράν καταδίκασε σήμερα ένα «έγκλημα πολέμου» που διέπραξαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό ενός σχολείου στη Γάζα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τον παλαιστινιακό λαό.

Αυτή η επίθεση «απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι το καθεστώς του απαρτχάιντ του Ισραήλ δεν σέβεται κανέναν κανόνα και κανονισμό του διεθνούς δικαίου ούτε τις ηθικές και ανθρωπιστικές αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Κανανί, σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο Κανανί περιέγραψε αυτήν την επίθεση «ένα βάρβαρο, σαφές παράδειγμα της ταυτόχρονης διάπραξης γενοκτονίας, εγκλήματος πολέμου και εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας» από το Ισραήλ.

«Ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το βίαιο καθεστώς (το Ισραήλ) είναι μια ακλόνητη δράση των μουσουλμανικών χωρών και χωρών που τάσσονται υπέρ της ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο για να στηριχθεί με απτό τρόπο το παλαιστινιακό έθνος», υπογράμμισε ο Ιρανός εκπρόσωπος.

ΑΠΕ-SKAI.GR

