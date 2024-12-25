Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς αντάλλαξαν κατηγορίες σήμερα με επίκεντρο την αποτυχία σύναψης μιας συμφωνίας εκεχειρίας παρά την πρόοδο που είχαν αναφέρει και οι δύο πλευρές τις τελευταίες ημέρες.

Η Χαμάς είπε ότι το Ισραήλ έθεσε νέους όρους, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την οργάνωση ότι έκανε πίσω σε συμφωνηθέντα στα οποία είχαν ήδη καταλήξει.

«Οι κατοχικές αρχές έθεσαν νέους όρους σχετικά με την απόσυρση, την εκεχειρία, τους κρατουμένους και την επιστροφή των εκτοπισμένων, οι οποίοι καθυστέρησαν την επίτευξη της συμφωνίας που ήταν διαθέσιμη», είπε η Χαμάς.

Η Χαμάς επισήμανε, ωστόσο, ότι επιδεικνύει προσαρμοστικότητα και ότι οι συνομιλίες για μια εκεχειρία, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, βρίσκονται σε μία σοβαρή κατεύθυνση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε σε μια ανακοίνωση: «Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς συνεχίζει να ψεύδεται, υπαναχωρεί σε συμφωνίες που είχαν ήδη επιτευχθεί και συνεχίζει να δημιουργεί δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις».

Όμως, το Ισραήλ θα συνεχίσει τις αδιάκοπες προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η άρνηση της Χαμάς να παραδώσει έναν κατάλογο ονομάτων των ομήρων που εξακολουθεί και κρατά καθυστερεί την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά ΜΜΕ.

Έπειτα από μια εβδομάδα έντονων διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ ανακάλεσε τους διαπραγματευτές του χθες.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πηγές της Χαμάς είπαν ότι είχαν προετοιμαστεί να παραδώσουν έναν κατάλογο ομήρων που θα απελευθερώνονταν σε μια πρώτη φάση μετά την εκεχειρία, όμως απέρριψαν ένα αίτημα του Ισραήλ να δώσουν μία πλήρη λίστα των 100 ομήρων που υποτίθεται είναι ακόμη ζωντανοί.

Το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική πίεση

Στο μεταξύ, ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ασκούν αμείωτα στρατιωτική πίεση στο παλαιστινιακό θύλακα. Γιατροί είπαν ότι σε πλήγματα του ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν τουλάχιστον 24 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα.

Ένας από τους βομβαρδισμούς στοχοθέτησε ένα σχολείο όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένες οικογένειες, στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν, στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, συμπλήρωσαν.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε ένα μέλος της Χαμάς που επιχειρούσε στην περιοχή Αλ-Φουρκάν στην πόλη της Γάζας.

Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή Αλ-Μαουάσι, μια καθορισμένη από το Ισραήλ ανθρωπιστική ζώνη στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο στρατός ανέφερε ότι στον βομβαρδισμό στοχοθετήθηκε ένα ακόμη μέλος της Χαμάς που επιχειρούσε εκεί.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε επίσης γνωστό ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πολιορκούν τα μοναδικά τρία νοσοκομεία, που μόλις και λειτουργούν στο βόρειο άκρο του θύλακα, γύρω από την Μπέιτ Λαχίγια, την Μπέιτ Χανούν και την Τζαμπάλια.

Έπειτα από 14 και πλέον μήνες πολέμου με το Ισραήλ, ο συνολικός απολογισμός των Παλαιστινίων που έχουν χάσει τη ζωή τους στον θύλακα ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 45.361 νεκρούς, έγινε γνωστό σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, όπου προστίθεται πως 107.803 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της παλαιστινιακή ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.

