Βρέθηκε πτώμα σε τροχό αεροσκάφους μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Μάουι

Σοκαριστικό εύρημα εντοπίστηκε στον τροχό ενός αεροσκάφους της United Airlines μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Μάουι στη Χαβάη.

Η πτήση απογειώθηκε από το Σικάγο, όπως αναφέρει το Hawaii News Now, δεν είναι σαφές αν το αεροπλάνο έκανε κάποια στάση πριν προσγειωθεί στο Μάουι.

«Το Αστυνομικό Τμήμα του Μάουι διεξάγει επί του παρόντος έρευνα σχετικά με ένα νεκρό άτομο που ανακαλύφθηκε σε εισερχόμενη πτήση από την ηπειρωτική χώρα σήμερα το απόγευμα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.