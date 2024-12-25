Λόγω ομίχλης εξετράπη από την πορεία του το αεροπλάνο των αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν που συνετρίβη στο Καζακστάν και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι, σύμφωνα με ενημέρωση της αεροπορικής εταιρείας.

Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε 38 σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση. «Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, 38 νεκροί», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Το αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines.

Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 32 επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα.

Η πτήση J2-8243 της Αζερμπαϊτζάν Airlines τυλίχτηκε στις φλόγες καθώς προσπαθούσε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν.

Πλάνα έδειξαν το αεροσκάφος να κατευθύνεται προς το έδαφος με μεγάλη ταχύτητα με το σύστημα προσγείωσης κατεβασμένο, πριν τυλιχτεί στις φλόγες.

Airplane crash near aktau airport in kazakstan pic.twitter.com/kW1jwJbL6f — Shane Boucher (@shanedontpass) December 25, 2024

Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι το αεροπλάνο "έκανε αναγκαστική προσγείωση" περίπου 3 χιλιόμετρα από το Ακτάου.

Απογειώθηκε από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν Μπακού στις 03:55 GMT την Τετάρτη και συνετρίβη γύρω στις 06:28, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Sejumlah penumpang selamat dalam kecelakaan pesawan Azerbaijan Airlines yang jatuh di Kazakstan. pic.twitter.com/21J1ZH8Fhr — BadNews (@GoodNewsJurnal) December 25, 2024

Πληροφορίες από ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα σμήνος πουλιών πριν συντριβεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 62 επιβάτες και 5 μέλη του πληρώματος, ενώ οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για 32 επιζώντες.

AZAL officials :

•"32 people survived the crash of the AZAL plane in Aktau, 14 of them are citizens of Azerbaijan."#Azerbaijan #Kazakhstan pic.twitter.com/P7kzi6AbHH — Könül Şahin 𓃠 (@KonulikShahin) December 25, 2024

Οι επιβάτες ήταν κυρίως από το Αζερμπαϊτζάν, αλλά υπήρχαν και κάποιοι από τη Ρωσία, το Καζακστάν και το Κιργιστάν.

Η Αεροπορία Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις μεταξύ του Μπακού και των ρωσικών πόλεων Γκρόζνι και Μαχατσκάλα ακυρώνονται για όσο διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.